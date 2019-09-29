Anastasiadis'in uçağı New York'a geri döndü

New York’tan Kıbrıs’a hareket Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in uçağı teknik sorunlar nedeniyle dün akşam New York’a geri dönmek zorunda kaldı.

Cyprus Mail’in haberine göre, özel uçakla New York’tan dün öğleden sonra ayrılan Anastasiadis, uçuşun üçüncü saatinde Atlantik Okyanusu üzerinde olduğu sırada, pilotun kokpit camında çatlak fark etmesi üzerine geri dönmek zorunda kaldı.

Anastasiadis ve beraberindekiler dün akşam geceyi hotelde geçirdikten sonra bugün yeniden Kıbrıs için yola çıkacakları bildirildi.

Kıbrıslı Rum lider ile birlikte, eşi, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulides, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou ve diğer yetkililerin yer aldığı aktarıldı.