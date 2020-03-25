Anastasiadis’in sonuçları negatif

Coronavirüsü (Covid-19) için önceki gün test edilen Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ve çalışanlarının sonuçları negatif çıktı.

Cyprus Mail, Anastasiadis ve çalışanlarının tedbir amaçlı Covid-19 testi olduğunu bugün çıkan sonuçların negatif olduğunu yazdı.

Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios, testi yaptıran çalışanların temiz çıktığını, bakanların da önümüzdeki günlerde teste tabi tutulacağını açıkladı.