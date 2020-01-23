Anastasiadis'in mesajını Merkel iletecek

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis, Almanya Başbakanı Angela Merkel’le telefon görüşmesi yaparak, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mesaj iletmesini talep etti.

Güneydeki haberlere göre, Anastasiadis, bu sabah Almanya Başbakanı Angela Merkel’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Türkiye’yi ziyaret edecek olan Merkel’den, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye’nin Kıbrıs’ın güneyinde ilan edilen Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) faaliyetlerini durdurması mesajını iletmesini istedi.

Habere göre Anastasiadis, Erdoğan’a “Kıbrıs MEB’indeki yasadışı eylemlere son verilmesi ve Avrupa Konseyi sonuç bildirgesi kararların uyulması” mesajını gönderdi.

Merkel, Anastasiadis’e mesajını ileteceğini ve AB’nin görüşlerini vurgulayacağını belirtti.

Merkel ayrıca, Erdoğan’la yapacağı görüşme hakkında önümüzdeki günlerde Anastasiadis’e bilgi vereceğini de vurguladı.