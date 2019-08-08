Anastasiadis’in mal varlığı €213,500

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in mal varlığı gündem oldu. Anastasiadis ve diğer devlet yetkililerinin beyan ettikleri mal varlıkları bugün kamuoyuna açıklandı. Kıbrıslı Rum liderin beyanına göre €213,500 değerinde mal varlığı bulunuyor. Mart 2018 tarihli beyana göre, Anastasiadis’in €66,000 değerinde taşınmaz malı, bankada €61,750, €85,000 değerinde 2012 yılına ait Audi A8 araba ve €790 tutarında hisse senedi bulunuyor.

2016 yılında verdiği beyana kıyasla Anastasiadis’in mal varlığında €34,607 artış olduğu belirlendi.

Taşınmaz malının büyük kısmının kendisine annesi tarafından bağışlandığı ve Pera Pedi köyünde olduğu bildirildi.

Kıbrıslı Rum liderin ayrıca Limasol’da 1983 ve 1985’de satın aldığı iki apartman dairesi bulunuyor. Bankadan borçlanarak alınan dairelerin değeri ise €38,000 ve €28,000. Bu borçların kapandığı ifade edildi.

Beyanına göre Anastasiadis’in yıllık net geliri €137,571 (maaş, emekli maaşı, kira bedelleri).

Kaynak: Cyprusmail/çeviri YD