Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis "gevşek federasyon" olarak da anılan merkezi zayıf federal çözüm konusunda basının ve toplumun karşısına çıktı, "Kıbrıs'a sesleniş" konuşmasında Anastasiadis, "çözüm için çalışırım ancak işlerliği olmayan bir çözüm felaket olur" dedi.



Anastasiadis, "federal devletin işlerliği" üzerinde duruyor, Kıbrıslı Türklerin tüm federal organlara etkin katılımına yönetlik farklılıklarını dile getiriyor.



Anastasiadis, tüm federal organlarında en az bir Kıbrıslı Türkün onayının aranmasının çözüme işlerlik kazandırmayacağı görüşünde olduğunu sık sık dile getiriyor ve şunu söylüyor:

"Kıbrıslı Türklerin yaşamsal çıkarıları söz konusu olduğu durumlarda elbette Kıbrıslı Türklerin en az ayrı bir oyu aranmalıdır, ancak bu tüm federal organları için koşul olarak kabul edilemez."



Anastasiadis bu önerisinin "siyasi eşitlik"le çelişkili olmadığı görüşünü de paylaşıyor, Türkiye'deki "Kürt Meselesi"nden örnek veriyor.



Anastasiadis'ten Türkiye üzerinden bir örnek:

"Türkiye'de Kürtler, Erdoğan'dan her meselede en az bir Kürt oyunun da karar mekanizmalarında olmasını isteseydi, ne düşünürlerdi."



Toplumların yönetimsel ve idari özerkliğini öne çıkaran Anastasiadis, "federe yönetimlerin olabildiğince geniş özerkliğe sahip olacağı" modelde, "garanti" sistemine de karşı çıkıyor.



Anastasiadis, "Bir çözüm modeli olarak KONFEDERASYONA kesinlikle karşıyım" diyor.



"Münhasır Ekonomik Bölge"nin Federal Devlet'in yetki alanında kalması gerekltiğine inandığını söyleyen Anastasiadis, "Münhasır Ekonomik Bölge, Kıbrıs Rum ya da Kıbrıs Türk yönetimlerinin değil Federal Devlet'in yetki alanında olacak, doğal zenginlikler paylaşılacak" iddiasını da ortaya koydu.



DÜŞÜNME BESİNİ



Anastasiadis, yeni "federal çözüm" modeline dair önerilerinin aslında "düşünülmesi" ve "konuşulması" için olduğunu belirterek, bunların "düşünce besini" olması için olduğunu anlatıyor.



"Bu düşüncelerimi TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na da anlattım" diyen Anastasiadis'ten Kıbrıslı Türklere: Kıbrıslı Türklerin endişelerine ve kaygılarına karşı da duyarlıyız.



"Çavuşoğlu'nun tepkilerini burada anlatamam çünkü bu özel bir görüşmeydi" diyen Anastasiadis, kendi düşüncelerini Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu'yla paylaştığını ifade ediyor.



Anastasiadis'ten satır başları:

"İki taraf arasında ortak bir referans noktası bulunmazsa Genel Sekreter belki de görüşmeleri yeniden başlatmayacaktır."