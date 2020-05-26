Anastasiadis yeni önlemleri açıklayacak

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiades, çarşamba günü halka seslenerek hükümetin çalışanları ve ekonominin desteklenmesi amacıyla aldığı kararları açıklayacak.

Yapılan resmi açıklamada, Anastasiades’in, saat 19.00’da Başkanlık Sarayında yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edeceği, toplantının ardından çalışanlar ve ekonomik için alınacak yeni önlemleri açıklayacağı duyuruldu.