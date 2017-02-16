Anastasiadis yazılı açıklama yapacak
Anastasiades’in, herhangi bir açıklamada bulunmak istemediği haber verdi.
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Kıbrıs Haber Ajansı (KHA), liderler görüşmesi sonrasında Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades’in, herhangi bir açıklamada bulunmak istemediği haber verdi.
KHA, Anastasiades’in yazılı açıklamada bulunacağını ve “şu an yazılı açıklamamda belirtmek istediklerimden fazla bir şey söylemek istemiyorum” dediğini aktardı.
Kendini bekleyen gazetecilere Anastasiadis: “Başka bir açıklama yapmak istemiyorum. Bekleyiniz. Yazılı açıklamada bulunacağım. Bu nedenle tam bilgiye sahip olabilirsiniz” diye konuştu.
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Etiketler : Kıbrıs müzakereleri, Anastasiaidis
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