Anastasiadis: “Yasaklara uyulmazsa istisnasız sokağa çıkma yasağı olur”

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs’ın güneyinde bugün coronavirüs dolayısıyla iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve halkı uyardı.

Anastasiadis, Twitter’da yaptığı paylaşımda şunları yazdı;

“Bugün salgın sonucunda iki vatandaşımızı kaybettik. Önlemlere tam anlamıyla uyulmaması durumunda, sonuçların herkes açısından asimetrik olacağının farkına varmalıyız. Bu savaşı kazanmamız için, evlerinizde, sığınaklarınızda kalın.

İçişleri Bakanı ile İnovasyon Müsteşarının açıklamalarının çarpıtılmaya çalışılmasından ötürü, şunu netleştirmek istiyorum: Eğer açıklanan yeni önlemler suistimal edilir veya bunlara uyulmazsa, bir sonraki adım, istisnalar olmadan sokağa çıkma yasağı olacaktır.”