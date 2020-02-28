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Anastasiadis yardım teklif etti

Anastasiadis yardım teklif etti

Anastasiadis, ihtiyaç olması durumunda hastaların güneydeki hastanelere nakli konusunda yardımcı olmaya hazır olduklarını ifade etti.

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Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı telefonla arayarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah meydana gelen yangınla ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Anastasiadis, ihtiyaç olması durumunda hastaların güneydeki hastanelere nakli konusunda yardımcı olmaya hazır olduklarını ifade etti.

Akıncı, geçmiş olsun dilekleri için teşekkür ettiği Anastasiadis'e, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin bu konuyla ilgili yangının başlamasının ardından diyalog içinde olduğunu belirterek, ihtiyaç olması durumunda gerekli irtibatın kurulacağını belirtti.

Öte yandan Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Constantinos Iouannou da sosyal medya üzerinden açıklama yaparak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangınla ilgili yardım teklifinde bulundu. Iouannou açıklamasında, yardım etmeye hazır olduklarını belirterek teknik komite aracılığıyla Kıbrıs Türk yetkililerle irtibata geçtiklerini ve gerekli duyulabilecek herhangi bir yardımda bulunabileceklerini kaydetti.

 

 

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