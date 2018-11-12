Anastasiadis, Ulusal Konseyi bilgilendirecek

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis “Ulusal Konseyi” bugün topluyor. Toplantının çok hararetli geçeceğini değerlendiren Kıbrıs’ın güneyindeki basın, Anastasiadis’in, desantralize federasyon konusunda siyasi partilerin çapraz ateşi ortasında kalacağına işaret ediyor.

Politis, DİSİ dışındaki siyasi partilerin, Anastasiadis’in geçen Salı günkü basın toplantısında anlattığı şekliyle desantralize federasyonu görüşmeye hazır olmadığına işaret ettiği haberi manşetten, “Ulusal Konsey’de Partiler ‘Barikat’ Çekiyor… DİSİ Dışında Bütün Partiler Desantralize Federasyona Mesafeli… Derinya ve Lefke’yi Açıyorlar Ama Başkanlığa Barikat Çekiyorlar” başlığıyla aktardı.

Bugünkü Konsey toplantısında Anastasiadis’ten, Salı günkü basın toplantısında söyledikleri ve desantralize federasyon önerisinin esasına ilişkin izahat isteneceğine dikkat çekilen haberde, DİSİ dışındaki partilerin, Anastasiadis’in önerisini tartışmaya ve belki birlikte şekillendirmeye hazır görünmediği, her birinin farklı sebeple öneriye karşı çıktığı kaydedildi.

Habere göre Anastasiadis’in, desantralize federasyon önerisinin iki bölgeli iki toplumlu federasyona ters olmadığını ve Guterres Çerçevesi’ne eklenebileceği görüşünü savunması, kendisine yöneltilen, siyasi eşitliğin anlamını devalüe ettiği ve Kıbrıslı Türklerin doğal gaz konularındaki kararlara katılımlarına dair sözleri ile ilgili suçlamalara cevap vermesi bekleniyor.

AKEL, Polit Büro üyesi Hristos Hristofidis aracılığıyla dün, Anastasiadis’in, önünde bir Guterres Çerçevesi varken başka konular açmasını paradoks diye niteledi. “Müzakereler doğru bir zeminde yeniden başlamalı” dedi.

“Müzakerelerin, var olan ve Anastasiadis’in de kabul etmemek için deli olmak gerektiğini itiraf ettiği Guterres Çerçevesi zemini üzerinde başlaması gerektiğini” kaydeden Hristofidis, Çerçeve’nin, “garantilerin kaldırılmasını, Türk askerinin çekilmesini öngördüğünü, ancak Anastasiadis’in, “çabaları ve hatta çözüm zeminini raydan çıkarma riski taşıyan gevşek federasyon konusunu tartışmaya açmasının bir paradoks olduğunu” söyledi.

DİKO Başkan Yardımcısı Alekos Trifonidis partisinin iki bölgeli iki toplumlu, güçlü merkezî hükümeti olan federasyondan yana, konfederasyona ve iki devlet çözümüne tamamen karşı olduğunu söyleyerek, Anastasiadis’ten desantralize federasyon önerisini teferruatlı şekilde izah etmesini beklediğini kaydetti.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, bir soruya karşılık “tarihî liderimizin (Glafkos Klerides) vasiyetinden (iki bölgeli iki toplumlu federasyon) herhangi bir sapma olduğuna inanmıyoruz” demiş olmasına karşın, bugünkü toplantıdan beklentisini açıklamaktan kaçındı. Bugün Ulusal Konsey’de yapılacak görüşmenin beklenmesi gerektiğini belirterek sabır tavsiye eden Neofitu “gerekirse açıklama yapacağız” dedi.

Vatandaşlar İttifakı’ndan Andreas Apostolu ise itiraz ve farklılıkların, Türkiye’ye, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünden Kıbrıs Rum tarafının mesul olduğu yönünde kullanacağı malzeme vermeyecek şekilde ortaya konulmasını istedi.



“ANASTASİADİS ÇAPRAZ ATEŞTE KALACAK”



Alithia da “büyük ateşler yakması bekleniyor” vurgusuyla verdiği haberi manşetten “Sıcak Patatesler… Ulusal Konsey Menüde Desantralizasyon Ana Yemeği İle Bugün Toplanıyor” başlığıyla aktardı.

Habere göre Konsey üyelerine Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici danışmanı Jane Holl Lute ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verecek olan Anastasiadis’in desantralize federasyon konusunda siyasi partilerin çapraz ateşi ortasında kalması, bu fikri birlikte şekillendirip kapsamlı öneri haline getirme çağrısının reddedilmesi bekleniyor.

Aynı gazete, bir dizi temasta bulunduğu ABD’den dönen Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Lute’un yakında Ada’ya gelecek olmasına iyimser baktığını, gelişi ile müzakerelerin yeniden başlamasını gündeme getirecek referans şartları üzerinde anlaşmaya varılmasına katkı koyacağına inandığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis iyimserliğinin, Lute-Anastasiadis görüşmesinden ve kendisinin ABD ve diğer müdahiller ile yaptığı temaslardan kaynaklandığını belirterek, “Sayın Lute’un, müzakerelerin yeniden başlamasını gündeme getirecek referans şartlarında herkesin mutabık kalmasını sağlamak üzere yakında Kıbrıs’a döneceğini ve diğer müdahil tarafları ziyaret edeceğini değerlendiriyor ve umuyoruz” dedi.

Şu anda referans şartlarıyla ilgili hiçbir gelişme veya görüşme prosedürü bulunmadığını, bunun için Lute’un Ada’ya gelmesi ve diğer müdahil ülkeleri ziyaret etmesi gerektiğini söyleyen Hristodulidis, referans şartları arasında prosedürün sona eriş tarihi de olup olmayacağı sorusuna, Anastasiadis’in bu konuda “en kısa zamanda” tezine sahip olduğu ancak süreyi, müzakere masasına konulacak tez ve önerilerin belirleyeceği cevabını verdi.

“BM BİR YIL İÇERİSİNDE ANLAŞMA İSTİYOR”



Fileleftheros ise “Yıl İçerisinde Anlaşma… BM 2018 İçerisinde Referans Şartlarında Anlaşmaya Varılmasını ve Müzakerelerin Ocak’ta Başlamasını İstiyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde BM’nin, tarafların 2019 başlarında müzakere masasına geri dönmesini gündeme getireceği beklentisiyle, tarafların yıl sonuna kadar referans şartları üzerinde anlaşmasını istediğini, Lute’un yapacağı yeni temas turlarındaki ana muradın bu olduğunu yazdı.

Gazete Lute’un Ankara’ya yapacağı ziyaretin “referans şartlarında anlaşmanın anahtarı olacağını” savunarak, “Lefkoşa, gelişmelerin seyrini Ankara’dan verilecek mesajlar belirleyecek kanaatindedir. Başkanlık’ta, Türkiye ve Kıbrıslı Türkler takvimlerde ve doğal gaz için komiteler kurulmasında ısrar ederse, referans şartlarında bir anlaşmaya varılmasının, en azından yıl sonuna kadar zor, neredeyse imkânsız olduğu kanaati hakim” ifadelerine yer verdi.