Anastasiadis Ulusal Konseyi bilgilendirdi

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Exxon Mobil-Qatar Petroleum tarafından, Rum Yönetimi’nin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge” (MEB) içerisindeki 10’uncu parseldeki araştırma programının dün açıklanan ilk aşamasının sonuçlarını “güçlü dayanaklarla Kıbrıs’ı enerji haritasına koyan mutlu bir olay olarak” nitelendirdi.

Rum haber kaynaklarına göre, bu sabah gerçekleştirilen Ulusal Konsey toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Anastasiadis,ciddiyet gerektiğini belirterek, “hükümetin Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarının tümüne hizmet etmekle ilgilendiğini” ifade etti.

Anastasiadis, gelecekte enerji konusunda daha iyi gelişmelere sahip olunacağını umduğunu da kaydetti.

Bu sabah gerçekleştirilen Ulusal Konsey toplantısının ardından basına açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ise, Anastasiadis’in Ulusal Konsey üyelerini, geçtiğimiz günlerde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’la yaptığı telefon görüşmesi, aynı zamanda Kıbrıslı Türk lider Ulusal Konsey üyelerini Lute’la gerçekleştirdiği telefon görüşmesi ve referans şartlarının hazırlanması için gerçekleştirilen istişareler hakkında bilgilendirdiğini kaydeden Prodromu, Anastasiadis’in ayrıca Cumhurbaşkanı Akıncı’yla görüşmesi ve bu görüşmede ele alınan çeşitli konular hakkında bilgi verdiğini belirtti.

Prodromu, Ulusal Konseyde yaratıcı ve yapıcı bir görüşme yapıldığını sözlerine ekledi.