Kıbrıslı Rum sözcü Nikos Chrystodoulides, Atina`da Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras arasında yaklaşık üç saat süren görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, gerek Avrupa düzeyi, gerekse uluslararası düzeyde ortak eylemlerle ilerletilecek çok özel kararlar alındığını dile getirdi.

Gazetecilere konuşan Chrystodoulides, bunun, etkili, yaratıcı ve son derece yapıcı bir görüşme olduğunu ve esasa yönelik konular ve süreç konusunda mutlak bir fikir birliğine ulaşıldığını dile getirdi.

İstişarelerin her düzeyde devam edeceğini söyleyen Hükümet Sözcüsü, bu girişimlerle, ortak hedefin, adadaki statükonun sona ermesi ve Kıbrıs`ın, yabancı garantiler ve askerleri olmadan, modern bir devlet olarak birleşmesi olduğunu vurguladı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Chrystodoulides, gerek Yunanistan Başbakanı, gerekse Anastasiades`in, AB kurumlarının başkanları ile temaslarda bulunacaklarını söyledi. Dünkü görüşmede alınan belirli kararları ilerletmek amacıyla, Yunanistan Dışişleri Bakanının New York`a, Dışişleri Bakanı İoannis Kasoulides`in ise AB`ne giderek temaslarda bulunacaklarını kaydetti.

İlgili bir soruyu yanıtlayan Sözcü, “Tsipras ile Erdoğan görüşmesi için şimdilik net bir tarih yok. Bekliyoruz” dedi.