Anastasiadis teşekkür etti

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades, annesinin cenaze töreninde hazır bulunan veya çelenk ve taziye mesajı gönderenlere teşekkürlerini iletti.

Anastasiades, yaptığı yazılı açıklamada, “annemin cenaze töreninde hazır bulunan siyasi partilerin liderleri ve bana taziye mesajı gönderenlere teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Anastasiades, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Yeni Demokrasi Partisi Başkanı Kyriakos Mitsotakis, Yunanistan’ın eski Başbakanı Antonis Samaras ve diğer yabancı liderlere teşekkür mesajları gönderdi.

Nikos Anastasiades, ayrıca, Kıbrıs Türk lider Mustafa Akıncı’nın cenaze törenine gönderdiği çelenk ve taziye mesajı gönderen diğer Kıbrıs Türklere teşekkürlerini ifade etti.