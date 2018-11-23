Anastasiadis tekrar aday olmayacak

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, üçüncü kez başkanlık için aday olmayacağını bir kez daha yineledi.



Alithia gazetesi, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in Rum Sanayi ve Ticaret Odası (KEBE) 91’inci yıllık olağan genel kurulunda yaptığı konuşmada, hükümetin uygulamaya koyduğu ve koymayı planladığı reformlar hakkında bilgi verdiğini yazdı.



Gazete haberinde, Anastasiadis’in reformlarla ilgili konuşmasına geniş yer verirken, Anastasiadis’in Kıbrıs'ın güneyinde başkanlık için üçüncü dönem aday olmayacağını yinelediğini aktardı.



Habere göre, Anastasiadis, “Herkes politikaya ne zaman girmesi ve ne zaman bırakması gerektiğini bilmeli” şeklinde konuştu.