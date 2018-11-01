Anastasiadis son gelişmeler hakkında bilgi verecek

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile 26 Ekim Cuma günü, BM Genel Sekreteri’nin geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile de dün yaptığı görüşmelerin ardından bilgilendirme yapacak.

Kıbrıs radyosu Anastasiadis’in Pazartesi günü Ulusal Konseyi’ne, Salı günü de Kıbrıs Rum halkına son gelişmelerle ilgili bilgi vereceğini duyurdu.

Anastasiadis Ulusal Konsey’i 5 Kasım Pazartesi günü öğleden sonra toplayacak, Salı günü öğlen saatlerinde de basın toplantısı düzenleyecek.

