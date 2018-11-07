'Anastasiadis, siyasi eşitliği hazmedemedi'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis'in açıklamalarının, Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğini, etkin katılımını hazmedemediğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Yazılı açıklama yapan Burcu şunları ifade etti;

Rum lider Sayın Anasatasidis’in dün yaptığı açıklamalar, Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğini ve onun bir parçası olan kararlara etkin katılımını bir türlü hazmedemediğinin yeni bir göstergesidir.

Sayın Anastasidis, son dönemde zaman zaman “gevşek federasyon”, zaman zaman da “merkezden uzaklaştırılmış federasyon” diye ifade ettiği görüşlerini, hem Cumhurbaşkanımız Akıncı ile yaptığı görüşmede, hem de bu son basın toplantısında netleştirmedi. Bu nedenle hangi yetkilerin merkezden kurucu devletlere verilmesini düşündüğü anlaşılmadı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı’nın daha önce çeşitli vesilelerle açıkladığı gibi, Sayın Anastasiadis merkezi yetkilerin hangilerinin kurucu devletlere aktarılmasını düşündüğü konusunda netleşirse ve sonuç odaklı ucu açık olmayan bir süreç söz konusu olursa, o takdirde Kıbrıs Türk tarafı olarak bunu konuşmaya kapalı olmayız. Ancak, sayıları azaltılsa bile ortaklaşa kullanılacak federal yetkiler çerçevesinde alınacak tüm kararlara Kıbrıs Türk tarafının etkin katılımı olmazsa olmazdır. Siyasi eşitliğimiz herhangi bir şey karşılığında tartışmaya açılamaz.

Federal anlayış hem yetkilerin hem zenginliklerin paylaşımına dayanır. Sayın Anastasidis maalesef yetkilerin paylaşımında gösterdiği isteksizliği, zenginliklerin paylaşılması konusunda da göstermektedir. Hidrokarbon konusunun işbirliği alanı olması çağrılarımıza karşın, Sayın Anastasiadis’in bu alanın hala gerginlik alanı olmasını tercih etmesi de ayrıca üzüntü vericidir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, 12 Kasım Pazartesi akşamı, geniş kapsamlı bir basın toplantısıyla düşüncelerini kamuoyu ile paylaşacaktır.