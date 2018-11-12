Anastasiadis, Paris'te Macron ve Erdoğan ile görüştü
Kıbrıs'ın güneydeki gazetelere göre, 1’inci Dünya Savaşı'nın bitişinin 100. yıl dönümünü kutlama etkinliklerine katılan Anastasiadis, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un daveti üzerine, 1’inci Dünya Savaşı'nın bitişinin 100. yıl dönümünü kutlama etkinliklerine katılan Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in, bu çerçevede önemli ve kısa görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.
Alithia gazetesi, Anastasiadis’in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşinin, liderler onuruna verdiği yemek çerçevesinde, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sosyal içerikli kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini, Kıbrıs sorununa hiç değinilmediğini yazdı.
Habere göre Anastasiadis, yemek çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve diğer liderlerle de bir araya geldi.
Foto CNA
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Etiketler : Anastasiadis , R.T. Erdoğan
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