'Anastasiadis önkoşulsuz diyaloğa hazır'

Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs'ın güneyindeki kaynaklara göre Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in, herhangi bir önkoşul koymaksızın, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile diyaloğa hazır olduğunu söyledi.

Anastasiadis’in pozisyonlarının, yeni talepleri içermediğini söyleyen Prodromu, Kııbrıs Türk tarafının da herhangi bir önkoşul ortaya koymaması temennisinde bulundu.

Prodromu, sürecin ilerleyebilmesi için zaten görüş birliğinin var olduğu konularda, önkoşulların söz konusu olmaması gerektiğini ifade etti.

Liderler arasında 9 Ağustos’ta yapılacak görüşmenin belirleyici olacağını belirten Prodromu, burada, müzakerelerin devam etmesine yönelik olanakların ortaya çıkacağını söyledi.

Akıncı’nın görüşme sırasında siyasi eşitlik ve enerji konusunu gündeme getireceği şeklindeki açıklamasını yorumlamasının istenmesi üzerine Prodromu, Anastasiadis’in, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis onuruna verdiği yemekte yapmış olduğu açıklamalara atıfta bulundu.