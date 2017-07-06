GÜVENLİK

Anastasiadis, "Güvenlik" için daha önce önerdiği Uluslararası Polis Gücü'nde Türkiye ve Yunanistan askerini dışarıda bırakmıştı. Anastasiades, dün Uluslararası Polis Gücü'nün 1/3'ünün Türkiye ve Yunanistan polisi olmasını önerilerine ekledi.

4 ÖZGÜRLÜK

Türkiye ve Yunanistan vatandaşlarına eşdeğer muamele konusunda, Türk öğrenci ve işçilerin adaya girişi konusunda sınırlama yok. Daimi ikamette ise 4/1 oranı önerildi. Yani daimi ikamet eden her 4 Yunanlıya karşılık 1 Türkiyeli. Türk tarafı bunu 1/1 olarak öneriyor.

MÜLKİYET

Mülkiyette duygusal bağ, esaslı inkışaf ve boş arazilerin 1/3'ünün iadesi öneriliyor. (Türk tarafına göre bunlar yeni açılımlar değil, son 1 yıldır masada olan konular)



Kıbrıslı Rum liderliği, mülkiyette "Duygusal bağ" kararını "Mülkiyet Komisyonu"nun vermesini öneriyor. (Kıbrıs Türk tarafı bunu yıl ile belirlemek istiyor. Yani örneğin 15 yıl bir mülkte yaşamış olmak...)



Kıbrıslı Rum liderliği ilk kez, "bir başka kurucu devlette mülk satın alınmasına sınırlama getirilmesi gerektiği" önerisini dile getirdi

YÖNETİM ve GÜÇ PAYLAŞIMI

Dönüşümlü Başkanlık tartışmasında ise Kıbrıslı Rum liderliği, seçimin, tek liste üzerinden yapılmasını öneriyor.



Kararlara etkin katılımda, Kıbrıslı Türklerin en az bir olumlu oyunun hangi durumlarda aranacağının belirlenmesi için mekanizma kurulması. ( KT tarafı tüm federal organların karar mekanizmalarında Kıbrıslı Türklerin en az 1 olumlu oyunun aranmasını istiyor )

ÖNERİLERİNİ BUGÜN YAZILI SUNACAK

Kıbrıs Rum liderliği bugün yazılı olarak sunması beklenen önerileri şu şartla yaptı: Tek taraflı müdahale hakkının kaldırılması, Garanti Antlaşması'nın iptali ve Türkiye askerinin üzerinde anlaşılacak bir takvim içinde adadan tamamen ayrılması (sunset clause)