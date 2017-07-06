Lefkoşa29 °C

  1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. ANASTASİADİS ÖNERLERİNİ 'REVİZE' ETTİ
ANASTASİADİS ÖNERLERİNİ 'REVİZE' ETTİ

ANASTASİADİS ÖNERLERİNİ 'REVİZE' ETTİ

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, yeni önerilerini 'sözlü' olarak masaya getirdi. Pek çok spekülasyona konu olan önerilerin özellikle 'güvenlik' ve 'toprak' konularına yoğunlaştığı öğrenildi.

A+A-

 

GÜVENLİK

  • Anastasiadis, "Güvenlik" için daha önce önerdiği Uluslararası Polis Gücü'nde Türkiye ve Yunanistan askerini dışarıda bırakmıştı. Anastasiades, dün Uluslararası Polis Gücü'nün 1/3'ünün Türkiye ve Yunanistan polisi olmasını önerilerine ekledi.

4 ÖZGÜRLÜK

  • Türkiye ve Yunanistan vatandaşlarına eşdeğer muamele konusunda, Türk öğrenci ve işçilerin adaya girişi konusunda sınırlama yok. Daimi ikamette ise 4/1 oranı önerildi. Yani daimi ikamet eden her 4 Yunanlıya karşılık 1 Türkiyeli. Türk tarafı bunu 1/1 olarak öneriyor.

MÜLKİYET

  • Mülkiyette duygusal bağ, esaslı inkışaf ve boş arazilerin 1/3'ünün iadesi öneriliyor. (Türk tarafına göre bunlar yeni açılımlar değil, son 1 yıldır masada olan konular)
     
  • Kıbrıslı Rum liderliği, mülkiyette "Duygusal bağ" kararını "Mülkiyet Komisyonu"nun vermesini öneriyor. (Kıbrıs Türk tarafı bunu yıl ile belirlemek istiyor. Yani örneğin 15 yıl bir mülkte yaşamış olmak...)
     
  • Kıbrıslı Rum liderliği ilk kez, "bir başka kurucu devlette mülk satın alınmasına sınırlama getirilmesi gerektiği" önerisini dile getirdi

 

YÖNETİM ve GÜÇ PAYLAŞIMI

  • Dönüşümlü Başkanlık tartışmasında ise Kıbrıslı Rum liderliği, seçimin, tek liste üzerinden yapılmasını öneriyor.
     
  • Kararlara etkin katılımda, Kıbrıslı Türklerin en az bir olumlu oyunun hangi durumlarda aranacağının belirlenmesi için mekanizma kurulması. ( KT tarafı tüm federal organların karar mekanizmalarında Kıbrıslı Türklerin en az 1 olumlu oyunun aranmasını istiyor )

 

ÖNERİLERİNİ BUGÜN YAZILI SUNACAK

Kıbrıs Rum liderliği bugün yazılı olarak sunması beklenen önerileri şu şartla yaptı: Tek taraflı müdahale hakkının kaldırılması, Garanti Antlaşması'nın iptali ve Türkiye askerinin üzerinde anlaşılacak bir takvim içinde adadan tamamen ayrılması (sunset clause)

Bu haber toplam 332 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler