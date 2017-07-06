ANASTASİADİS ÖNERLERİNİ 'REVİZE' ETTİ
Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, yeni önerilerini 'sözlü' olarak masaya getirdi. Pek çok spekülasyona konu olan önerilerin özellikle 'güvenlik' ve 'toprak' konularına yoğunlaştığı öğrenildi.
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GÜVENLİK
- Anastasiadis, "Güvenlik" için daha önce önerdiği Uluslararası Polis Gücü'nde Türkiye ve Yunanistan askerini dışarıda bırakmıştı. Anastasiades, dün Uluslararası Polis Gücü'nün 1/3'ünün Türkiye ve Yunanistan polisi olmasını önerilerine ekledi.
4 ÖZGÜRLÜK
- Türkiye ve Yunanistan vatandaşlarına eşdeğer muamele konusunda, Türk öğrenci ve işçilerin adaya girişi konusunda sınırlama yok. Daimi ikamette ise 4/1 oranı önerildi. Yani daimi ikamet eden her 4 Yunanlıya karşılık 1 Türkiyeli. Türk tarafı bunu 1/1 olarak öneriyor.
MÜLKİYET
- Mülkiyette duygusal bağ, esaslı inkışaf ve boş arazilerin 1/3'ünün iadesi öneriliyor. (Türk tarafına göre bunlar yeni açılımlar değil, son 1 yıldır masada olan konular)
- Kıbrıslı Rum liderliği, mülkiyette "Duygusal bağ" kararını "Mülkiyet Komisyonu"nun vermesini öneriyor. (Kıbrıs Türk tarafı bunu yıl ile belirlemek istiyor. Yani örneğin 15 yıl bir mülkte yaşamış olmak...)
- Kıbrıslı Rum liderliği ilk kez, "bir başka kurucu devlette mülk satın alınmasına sınırlama getirilmesi gerektiği" önerisini dile getirdi
YÖNETİM ve GÜÇ PAYLAŞIMI
- Dönüşümlü Başkanlık tartışmasında ise Kıbrıslı Rum liderliği, seçimin, tek liste üzerinden yapılmasını öneriyor.
- Kararlara etkin katılımda, Kıbrıslı Türklerin en az bir olumlu oyunun hangi durumlarda aranacağının belirlenmesi için mekanizma kurulması. ( KT tarafı tüm federal organların karar mekanizmalarında Kıbrıslı Türklerin en az 1 olumlu oyunun aranmasını istiyor )
ÖNERİLERİNİ BUGÜN YAZILI SUNACAK
Kıbrıs Rum liderliği bugün yazılı olarak sunması beklenen önerileri şu şartla yaptı: Tek taraflı müdahale hakkının kaldırılması, Garanti Antlaşması'nın iptali ve Türkiye askerinin üzerinde anlaşılacak bir takvim içinde adadan tamamen ayrılması (sunset clause)
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Etiketler : esra aygın, crans montana, kıbrıs müzakereleri
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