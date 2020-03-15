Anastasiadis: "Olağan üstü hal şartlarındayız"

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis coronavirüs nedeniyle ortaya çıkan duruma yönelik "ekonomik önlemler paketini" açıklıyor.

İşte basın toplantısından öne çıkanlar:

İkamet ettikleri ülkelerde kalmayı seçen öğrencilere 750 Euro verilecek. Karar 16 Mart 2020 -30 Nisan 2020 tarihlerini kapsayacak.

Durumu değerlendiren ve alınan kararlar temelinde Hükümet, çalışanlar, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve Kıbrıslı işletmeler için kapsamlı, 700 milyon Euro'luk Olağanüstü Finansal Destek Programı'nın uygulanmasına karar verdi.

Özel sektörde sadece süpermarket, pastaneler, eczaneler, marketler açık olacak.