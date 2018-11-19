Anastasiadis NATO’nun garantörlüğünü tartışmaya hazır

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis Kıbrıs sorunun çözümü durumunda garantilerin NATO tarafından karşılanması olasılığının tartışmayı reddetmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı, pazartesi akşamı, yelkenci Pavlo Kontides’in “World Sailor 2018/ 2018 Dünya Yelkencisi” olarak ilan edilmesi vesilesiyle gerçekleştirilen bir etkinliğe katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı etkinlikte gazetecilerin, Kıbrıs sorunun çözümü durumunda garantilerin NATO tarafından karşılanmasıyla ilgili bir sorusuna verdiği cevabında “önce diyaloğun başlamasıyla ilgili koşullar oluşturulsun. Ondan sonra bunun pek çok yolu var. BM ve AB de buradadır. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin güvenliğini karşılayacak pek çok yol var” dedi. ΝΑΤΟ konusunun tartışma dışı olup olmadığıyla ilgili olarak Anastasiadis “hiçbir şeyi tartışma dışı bırakmadım” dedi.