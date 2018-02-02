Anastasiadis mi, Malas mı...

Önümüzdeki Pazar günü Rumlar yeni başkanlarını seçmek üzere sandık başına gidecek. İlk turu geçen hafta yapılan seçimlerde Disi destekli Anastasiadis %35.5 oyla birinci, Akel destekli Malas da %30.25 oyla ikinci oldu.

Pazar günkü yarış da bu iki aday arasında yapılacak. İki adayın da ittifak çalışmaları geçen Pazar akşamı başladı. İki aday ve onları destekleyen Disi ve Akel küçük partilerin desteğini almak için girişimlere başladılar. Ancak şu ana kadar herhengi bir ittifak olmadı.

Seçimi %25 oyla 3üncü sırada bitiren Diko’nun adayı Papadopulos büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bu nedenle Papadopulos’un başkanı olduğu Diko iki adayı da desteklememe kararı aldı.

Bu karar diğer küçük partileri de etkiledi. Üstelik onların desteğini almak her iki aday için de artık olmazsa olmaz olmaktan çıktı.

Kuşkusuz bu durum Anastasiadis’in şansını artırıyor. Ama yine de hiçbir şey belli değil. Sandıklar sürpriz de doğurur. Bu gerçeği son dönemlerde hem ülkemizde, hem de dünyada birçok seçimde yaşadık.

O nedenle hiçbir şey garanti değil. Ama Anastasiadis’in bir adım önde olduğu herkes tarafından görülüyor.

Seçim öncesi anketler Anastasiadis’in 2 inci tura Papadopulos ile kalması durumunda işinin daha zor olacağını gösteriyordu. Bu durumun muhtemel bir Diko-Akel ittifakının gerçekleşmesine yol açabileceği gerçeği de vardı.

Bunu iyi hesap eden Anastasiadis’in ilk turda %2-3 civarında kendi oyunu Malas’a kaydırdığı söyleniyor. Bunların 2. Turda geri döneceği, Malas’ın ilk turdan farklı olarak herhangi bir parti desteği alamayacağı da düşünülürse bu seçimin galibi Anastasiadis olacak gibi görünüyor.

Buna rağmen ben 2 adayın son ana kadar kazanmak için her şeyi yapacaklarını düşünüyorum.

İlk turda en çok dikkat çeken başka bir gelişme de Elam başkanı Hristos Hristu’nun aldığı %6 kusur oydur. Bilindiği üzere son genel seçimde %3.7 civarında oy alarak ilk kez meclise giren faşist Elam’ın bu kez oylarını neredeyse iki katına çıkarması düşündürücüdür.

Elam 2 inci tura kalan her iki adaya da kendilerini desteklemesi için bir dizi yazılı soru sorarak yazılı yanıt istedi. Malas bu soruları içeren zarfı açmadan iade etti. Anastasiadis’in yanıtlayıp yanıtlamadığını bilmiyorum. Henüz bu konuda bizim basında birşey görmedim. Umarım o da yanıtlamadan geri gönderir. Çünkü Elam’dan almayı düşündüğü az miktarda oyu hesap ederken, merkezden kendisine yönelen oyları da yitirebilir. Anastasiadis’in bunu iyi hesaplaması gerekir.

Papadopluos’un ilk turda kaybetmesi Kıbrıs sorunu bakımından önemli bir gelişmedir. Bu sonuçla Red Cephesi önemli bir darbe aldı. Dahası 2 inci tura kalan iki adayın da federal çözüme sıcak bakmaları seçimden sonra Kıbrıs sorunu bağlamında önemli gelişmelerin olabileceğini gösteriyor.

Hangi aday kazanırsa kazansın seçimin hemen ertesinde BM bir yoklama yaparak girişim başlatacaktır.

Kim ne isterse söylesin bu yeni süreçte masada “Gutteres belgesi” olacak. Müzakereler bu zeminde yürütülecek. Muhtemelen BM’in rolü eskisinden farklı olarak, sürecin Kıbrıslı çözüm süreci olmasına çok fazla dokunmadan, artırılacak.

Bu çerçeveden baktığımızda bugün göreve başlayacak olan 4’lü koalisyon hükümetinin kurulmasının da ne kadar isabetli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Umarım çözüm süreci unutulmaz. Umarım önümüzdeki günler çözüm süreci ilerletilerek sonuca ulaştırılır. Kim ne derse desin ben yine de umutluyum.