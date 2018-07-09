Anastasiadis, Maliye Bakanının 2 hafta önce istifa ettiğini açıkladı

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis, Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’in iki hafta önce istifa ettiğini ancak kendisinin bu istifayı kabul etmediğini açıkladı.

Kıbrıs Rum radyosunun haberine göre, Kooperatif Bankası’nın Hellenic Bank’a satılması gündeme geldiği ilk günlerde istifa etmeye hazır olduğunu dile getiren Yeorgiadis’in istifa mektubunu Anastasiadis’e sundu.

Kıbrıs um Meclisi’nin dün akşamki oturumunda, satışın onaylanmasının akabinde muhalefetten Yeorgiadis’e tepki yağması üzerine, Yeorgiadis gitmeye hazır olduğunu açıkladı.

Anastasiadis bugün yazılı açıklama yaparak, Yeorgiadis’in istifasını doğruladı ancak Yeorgiadis’in icraatlarına güvendiğini ve bu istifanın haklı gerekçeleri bulunmadığını kaydetti.