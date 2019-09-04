Anastasiadis - Lute görüşmesi 1 saat sürdü

BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un bu sabah Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşme tamamlandı.

Rum haber kaynakları, bugünkü Anastasiadis-Lute görüşmesinin yaklaşık bir saat sürdüğünü ve görüşme sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadığını bildirdi.

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