Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendi egemenlik haklarını korumak amacıyla Uluslararası Lahey Adalet Divanı’na başvurduğunu açıkladı.



Lefkoşa’da "Kıbrıs: Enerji satranç tahtasında atılacak sonraki adımlar" konulu 7. Enerji Sempozyumu’nun açılışına katılmadan önce gazetecilerin, Kıbrıs’ın Türkiye ile ilgili Uluslararası Lahey Adalet Divanı’ndan beklentilerinin ne olduğu ile ilgili bir sorusuna Anastasiades, “Kıbrıs’ın egemenlik haklarını korumayı hedefleniyoruz” yanıtını verdi.



Anastasiades, “egemenlik haklarımızı korumak için ve Kıbrıs’ın egemenlik haklarını korumak amacıyla, söylediğimiz gibi, elimizdeki tüm meşru ve yasal hakları kullanacağız, tüm uluslararası forumları, tüm uluslararası organizasyonları kullanacağız. Uluslararası Lahey Adalet Divanı’na başvurumuz söz konusu amacımıza hizmet ediyor” dedi.



Nikos Anastasiades, “zorluklarla karşı karşıya bulunmamız mümkündür” diye konuştu.



Kıbrıslı Rum milletvekillerinin temsil edildiği "Kıbrıs Ulusal Konseyi" de dünkü toplantısında "Türkiye Aleyhine Uluslararası Mahkemeye Başvurma" başlığını görüşmüştü.



Politis gazetesi bu gelişmeyi “Lahey Gündemde – Lefkoşa’dan Ankara’ya Fax Aracılığıyla Sözlü Nota” başlıkları altında duyurmuş, Kıbrıs Cumhuriyeti yönetiminin, Türkiye’ye, Atina Büyükelçiliği aracılığıyla sözlü bir nota göndererek ortaklaşa Lahey Adalet Divanı’na gidilmesini önerdiğini yazmıştı.