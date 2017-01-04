Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Cenevre’deki konferansın beşli olacağını ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” Başkanı ile Kıbrıslı Türk liderin yanı sıra garantörlerin katılacağını belirtti.

Kıbrıs Rum radyosuna göre Anastasiadis, Akıncı ile görüşmesinin ardından Başkanlık Sarayı’na dönüşünde yaptığı açıklamada, 12 Ocak’ta yapılacak Kıbrıs konferansında Kıbrıs Rum tarafının yanı sıra “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin yer alacağını ve “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni kendisinin temsil edeceğini söyledi. Anastasiadis, “Cenevre konferansı beşli olacak. Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı ve Kıbrıslı Türk lider katılacak” dedi.

Kıbrıslı Türk lider, Mustafa Akıncı ile 10-11 Ocak’ta istişare için liste belirleme konusunda anlaştıklarını, belirten Anastasiadis, 11 Ocak’ta haritaların sunulacağını, 12’sinde de Kıbrıs konferansının yapılacağını belirtti.

Anastasiadis, “Haritalar sunulacak, bütün uzlaşılanlara uygunlukları incelenecek. Prosedürün ilerleyebilmesi için anlaşma çerçevesi içerisinde olmaları şarttır. Bekleyip göreceğiz ve prosedürün devamına ona göre karar vereceğiz” dedi.

GÜZELYURT “ÖN KOŞULLARDAN” BİRİ

Anastasiadis, Güzelyurt meselesinin halledilip halledilmediği sorusunu yanıtta, “Detaylara girmeyelim, müzakere havadan yapılmaz ama ön koşullardan biridir” ifadesini kullandı.

Akıncı’yla, BM Genel Sekreteri’nin Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesine konferans hakkında bilgi vermesi ve arzu ederlerse katılmaları için davet etmesi konusunda anlaştıklarını da belirten Anastasiadis BM’nin aynı şekilde, arzu ederse katılması için AB’yi de davet edeceğini söyledi.

“GÜVENLİK KONSEYİ’NİN YALNIZ 5 DAİMİ ÜYESİ DEĞİL, 15 ÜYESİ DE DAVET EDİLECEK”

“Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi konferansa katılacak mı yoksa kendilerine bilgi mi verilecek?” sorusuna karşılık Anastasiadis “Söylediğim gibi Genel Sekreter, Güvenlik Konseyi’nin yalnız 5 daimi üyesini değil, 15 üyesinin tamamını da, AB’yi de konferansa katılmak üzere davet edecek” dedi.

Anastasiadis, şöyle devam etti:

“Şunu vurgulamamda fayda var. Davet edilecek olmaları, Garanti Antlaşması müzakerelerinin parçası olacakları anlamına gelmiyor çünkü antlaşma, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni, üç garantör gücü ve iki toplumu ilgilendiriyor. Katılımcılar çevrede olacak ve iki lider veya liderlerden herhangi biri danışmanlıklarını veya katkılarını isterse bunu yapabilecekler”

Gazetecilerin, “konferans 6 taraflı mı olacak?” sorusu üzerine “beşli olacak” diyen Anastasiadis, “Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı, Kıbrıs Rum toplumu temsilcisi sıfatıyla da hazır bulunacak” şeklinde devam etti.

“KONFERANSTA SADECE GÜVENLİK BAŞLIĞI ELE ALINACAK”

Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis, havada kalan konuların kapanmadığını, bugün anlaştıkları mantıkla, özlü konularda havada kalan bütün konuların iki sütun halinde not edeceklerini ve bunlar için 9-11 Ocak’ta özlü bir müzakere yapacaklarını anlatan Anastasiadis, “Konferansta sadece güvenlik başlığı ele alınacak” dedi.

Anastasiadis, şunları ekledi:

“Özlü başlıkların görüşülmesinden havada kalan konular olursa ve güvenlik konularında ilerleme gözlemlenirse, havada kalan konularda daha çok yakınlaşma olması için daha ileri müzakere edebiliriz.”

Garantör güçlerin konferansta hangi seviyede temsil edileceği sorusuna karşılık da Anastasiadis “Henüz bilmiyorum ancak şu ana kadar söylenenlere göre Türkiye Cumhurbaşkanı, Yunanistan Başbakanı katılacak. İngiltere’den kim katılır bilmiyorum. Kıbrıs Cumhuriyeti elbette başkanı tarafından temsil edilecek” dedi.