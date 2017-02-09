Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile bugün yeniden bir araya gelen Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Cenevre konferansının 13 Mart’tan sonra devam edebileceğini açıkladı.

Kıbrıs Rum radyosuna göre Anastasiadis, Başkanlık Sarayı’na dönüşünde yaptığı açıklamada, iki müzakerecinin çeşitli başlıklardaki görüş birlikleri ve anlaşmazlıklarla ilgili bir belge hazırladığını söyledi, “Anlamazlıkların nasıl yakınlaşmaya dönüştürüleceğine dair bir diyaloğa girdiklerini” açıkladı.

Anastasiadis, bugünkü liderler görüşmesinde Yönetim başlığının ele alındığını ancak Kıbrıs’la ilgili konferanstan önce mümkün olduğunca çok yakınlaşma sağlamak amacıyla konuların çapraz görüşüleceğini söyledi. Anastasiadis “Konferans 13 Mart’tan sonra devam edebilir” diye ekledi.