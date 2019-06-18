Anastasiadis: “Kiminle yemek yiyeceğim hususunda izin almam gerektiğini düşünmüyorum”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis gazetecilerin sorusu üzerine, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile olan görüşmeyi teyit etti.

Kıbrıs Rum Basınına göre Anastasiadis, "4 Haziran’da Yannakis Musas’ın daveti üzerine eşimle akşam yemeğine katıldım, Sayın Özersay da eşi ile katıldı, bu sosyal içerikli bir yemekti, sonuç olarak tüm olay budur” dedi.

Mustafa Akıncı'nın dışlanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Anastasiadis “Net bir şekilde sosyal içerikli olan bir olay söz konusu olduğunda, kimlerle birlikte yemek yiyip yemeyeceğim hususunda izin almam gerektiğini düşünmüyorum” dedi.