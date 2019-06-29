Kıbrıs Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Limasol’da geçirdiği bir kaza sonucu kalça kemiğini kırdı. Kıbrıslı Rum lider ameliyat edilecek.

Nikos Anastasiades, Kıbrıs Akdeniz Hastanesi'nde kontrol altına alındı.

Politis.com.cy'ye göre, Anastasiadis bu sabah kız kardeşini ziyaret etti ve ardından bir alış-veriş merkezini ziyaret için Limasol'un merkezine gitti.

Dükkandan ayrıldığında tökezledi ve yere düştü, korumaları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Sözcü Prodromos Prodromos’un açıklamasına göre ise “Nikos Anastasiadis, bugün Limassol'da bir kaza geçirdi, bu sırada sağ kalça kırığı oluştu ve bugün ameliyat edilecek.Sağlık durumu risk altında değil.”