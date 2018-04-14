Anastasiadis ile Spehar görüştü

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, önümüzdeki Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan liderler yemeği öncesinde, dün Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’le bir araya geldiği belirtildi.



Alithia gazetesi “Anastasiadis’ten Düşük Tonlar Aynı Zamanda Beklenti” başlıklı haberinde, liderler arasında gerçekleştirilecek sosyal içerikli akşam yemeğine 48 saat kala, Kıbrıs'ın güneyinin Kuzey Kıbrıs’tan aldığı mesajların, çok da cesaret verici olmadığını iddia etti.



“Elde ettiği güvenilir bilgilere” dayanarak, dün Rum Başkanlık Sarayında gerçekleştirilen görüşmede, Spehar’ın Anastasiadis’e, geçtiğimiz Salı günü gerçekleştirdikleri görüşmede Akıncı’dan duyduğu talepleri ilettiğini öne süren gazete, “Akıncı’nın doğal gazla ilgili teknik komite ve Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin zaman takvimi yanı sıra, güvenlik başlığında da belirli talepleri olduğunu” ileri sürdü.



Kıbrısölı Rum lider Nikos Anastasiadis’in ise Spehar’a “bir suçlama oyununa girmek için yemeğe gitme niyeti olmadığını ilettiğinin görüldüğünü” yazan gazete, Anastasiadis’in yemeğin olumlu bir şekilde sonuçlanmasına dair iyimser olduğuna işaret ettiğini belirtti.



“Kıbrıs Türk tarafındaki olumsuz ortamı gören Anastasiadis’in, yemekte olumlu bir şey olmaması durumunda, çabanın sürmesi ve müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin bir formül bulunması amacıyla, kapıların kapanmamasının çok önemli olduğuna” işaret ettiğini öne süren gazete, Anastasiadis’in Spehar’a, “Akıncı’nın şu ana kadar ortaya koyduğu koşulların iyi niyet unsuru göstermediği izahında bulunduğunu” iddia etti.



Gazete, Anastasiadis’in “Akıncı’nın müzakereci atamaya acele ettiğini görmediği” mesajını gönderdiğini de ekledi.



Öte yandan yemeğin, Akıncı’nın talebinin ardından video veya fotoğrafla görüntülenmeyeceğini de ileri süren gazete, Spehar tarafından bu karar kendisine iletildiğinde, Anastasiadis’in şaşırdığını iletti.



Anastasiadis’in ise bunun üzerine Spehar’a, Akıncı’nın, basit bir el sıkışmasını görüntülemek için, kameraların içeriye alınmaması talebinde herhangi bir mantık olup olmadığını sorduğunu yazan gazete, Anastasiadis’in konuyla ilgili olarak “Gazeteciler de işleri gereği bir fotoğraf çekmek istiyor. Bu da nedir? Birinden mi gizleniyoruz?” dediğini aktardı.





Prodromu: "Hedefimiz, müzakarelerin yeniden başlaması"



Gazeteye göre, görüşmenin ardından açıklama yapan Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise, yemeğin olumlu bir gelişme olduğunu ve en azından Rum kesiminin hedefinin, müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu söyledi.



Prodromu “olması gereken bir şey olduğu mantığından hareketle, bunun olumlu bir gelişme olduğunu” yineledi.



Bunun bir müzakere görüşmesinden ibaret olmadığını, ancak bu görüşmenin, Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in bunun aracılığıyla müzakerelerin yeniden başlamasını umduğu bir görüşme olduğunu ifade eden Prodromu, gündemsiz bir görüşme yapılacağını yineleyerek, bu durumun ise iki liderin serbest bir şekilde görüş alışverişinde bulunmasına izin vereceğini ifade etti.



Yemekle ilgili hazırlıklar konusunda ise Prodromu, BM’yi ilgilendiren hazırlıklar yapıldığını söyleyerek, muhtemelen yemeğin bir kısmının iki liderin baş başa görüşmesine ayrılacağını belirtti.



Prodromu, bunların BM’nin hazırlığını yaptığı meseleler olduğunu ekledi.



Kıbrıslı Türk lider Akıncı’nın “yemekle ilgili görüntü alınmamasına ilişkin talebine” Rum kesiminin onay verip vermediğinin kendisine sorulması üzerine ise Prodromu, “yemeğin düzenlenmesiyle ilgili meselelerin, BM’ye bırakıldığını” sözlerine ekledi.



Spehar: "Hazırlıklar sorunsuz ilerliyor"



Habere göre, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ise dünkü görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, yemekle ilgili hazırlıkların şu ana kadar sorunsuz ilerlediğini söyledi.



İki liderin yemekte ele alacakları konularla ilgili bir soruya karşılık ise Spehar “ne konuşacaklarının liderlere kalmış bir şey olduğunu ve gündemin açık olduğunu” ifade etti.



Fileleftheros gazetesi ise “Akıncı Oyun Oynuyor” başlıklı manşet haberinde, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, iki liderin ilişkilerinde yaşanan kopukluk arasında köprü kurulmasına yardımcı olmayan söylemlerde bulunduğunu iddia etti.



Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in, dün Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefonda görüştüğünü de yazan gazete, Çipras’ın Rum Yönetimi Başkanlığı tezlerine, aynı zamanda BM kararları temelindeki bir çözüm için, müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik gerekli koşulların meydana getirilmesi gerektiğine destek belirttiğini ekledi.



Gazete, liderlerin yemeğiyle ilgili habere ise “Yemekten Önceki Hava Ağır- Mustafa Akıncı Pazartesi Günkü Yemek İçin Görüntü ve Fotoğraf Ambargosu Koydu” başlıklarıyla yer verdi.



Politis ise “Kameralardan Uzakta” başlıklı haberinde, liderlerin yemeğiyle ilgili fotoğraf çekilmeyeceğini ve video görüntüsü alınmayacağını yazdı.



Kıbrıs Türk tarafının (Rum tarafının da kabul etmiş olduğu) bu yöndeki talebinin ardından, liderler yemeğinin basın mensupları olmadan gerçekleştirileceğini; tarafların, yemeğin video veya fotoğrafla görüntülenmemesine karar verdiklerini yazdı.



Gazete, dün sabah Anastasiadis tarafından kabul edilen Spehar’ın yemekle ilgili temaslarından ortaya çıkan tek yeni unsurun bu olduğunun görüldüğünü de ekledi.



Elde ettiği bilgilere dayanarak, yemekle ilgili resmi bir fotoğraf çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili nihai kararın da liderler tarafından alınacağını yazan gazete, liderlerin, yemeğin ardından bir açıklama yapması için BM’yi yetkilendirip yetkilendirmeyeceklerinin ise henüz bilinmediğini ifade etti.



Gazete, liderlerin farklı önceliklerinden ötürü, yemekle ilgili beklentilerin düşük olduğunu da ekledi.



Haravgi ise habere “Yemeğin Menüsü Şekilleniyor- Ana Menü Diyaloğun Yeniden Başlaması- Spehar: Yemekle İlgili Şeyler Normal Seyrediyor” başlıklarıyla yer verdi.

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