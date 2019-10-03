Anastasiadis için doğum günü sürprizi

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in yakın çalışma arkadaşları ile Başkanlık personelinin, Anastasiadis’e, doğum günü için sürpriz hazırladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in doğum günü tarihi olan 27 Eylül’de New York’ta olması nedeniyle, doğum gününü orada kutladığını, bunun üzerine Anastasiadis’in yakın çalışma arkadaşları ile Başkanlık personelinin, Anastasiadis’e pasta alarak sürpriz yaptığını yazdı.

Anastasiadis’in, pasta üzerinde bulunan “7” ve “3” rakamlarından oluşan iki mumun yerini değiştirerek “37” yaptığını yazan gazete Anastasiadis’in doğum gününü kutlayan Başkanlık personeline teşekkürlerini sunduğunu belirtti.

Habere göre doğum günü için toplanan personelle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Anastasiadis, bir kez daha personeline ve yakın çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Anastasiadis açıklamasında, dedesinin öldüğü yaşın 108 olduğunu ve bunu bilen kişilerin kendisine de aynı yaş için dileklerde bulunulduğunu, genlerin iyi olduğunu, bunun ayrıca siyasi rakipleri için tehdidi teşkil ettiği ifade etti.

Anastasiadis “Rakiplerinin siyasi geleneklerin dikte ettiği şekilde davranmamaları durumunda, 108’inci yaşa gitme konusundaki kararımı muhtemelen yeniden gözden geçireceğim” ifadesini kullandı.