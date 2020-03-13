Anastasiadis: Geçişler sadece Kıbrıslılara açık

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis de coronavirüse yönelik yeni tedbirleri açıkladı.

Buna göre geçici bir süre için iki bölge arasındaki geçişlerde sadece Kıbrıslı Türklere ve Kıbrıslı Rumlara ayrıca diplomatlara geçiş izni sağlanacak.

Ayrıca yasal olarak güneyde ikamet edenler ve diplomatlar da geçiş yapabilecek.

Adaya girişlere de aynı anlamda ciddi kısıtlamalar gelecek, 3’üncü ülke yurttaşları kabul edilemeyecek.

Güneyde eğitime 10 Nisan’a kadar ara verildi.

Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis, ekonomik olarak kısıtlamalardan etkilenecek olanlara destek paketinin de yakında ilan edileceğini söyledi.