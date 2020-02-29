Anastasiadis: Dönüşlerde kimlik kartı kontrolü uygulaması kalkacak

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in, güneyden dönüşlerde kimlik kartı kontrolü uygulamasını kaldıracaklarını bildirdiği açıklandı.

Bu yöndeki açıklama, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldı.

“Anastasiadis, dönüşlerde kimlik kontrolü uygulaması derhal kaldıracaklarını duyurdu” denen açıklamada, kuzeyde aynı yönde yıllardır sürdürülen uygulamaya yönelik bir girişim olup olmayacağı hakkında ise bilgi verilmedi.

Erhürman: “İki toplumdan bireylerin ortaya koyduğu ortak tepki sevindirici”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medyadan Kermiya geçiş noktasındaki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

Erhürman “Şimdi yapılması gereken, BM'nin de devreye girmesiyle bu bilimsellikten uzak ve soru işaretleri yaratan kararın kaldırılması ve konunun iki toplumlu komitede bilimsel bir yaklaşımla ele alınması” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Metehan'daki eziyetin nihayet sona erdirilmiş olması sevindirici. Ama bir yandan da gün boyu yapılan uygulamanın ne kadar gereksiz ve tutarsız olduğunun en açık göstergesi. Bu uygulama coronavirüs riski sebebiyle gerekli olsaydı bitirilemezdi. Gerekli değilse gün boyu sürdürülmemeliydi. Şimdi yapılması gereken, BM'nin de devreye girmesiyle bu bilimsellikten uzak ve soru işaretleri yaratan kararın kaldırılması ve konunun iki toplumlu komitede bilimsel bir yaklaşımla ele alınması. Sevindirici bir nokta da iki toplumdan bireylerin ortaya koyduğu ortak tepki. Bundan sonra da, bu tip anlamsız yaklaşımlarla gereksiz gerginlikler yaratılmasını önlemek için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız.”