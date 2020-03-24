Anastasiadis de test edildi

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis tüm çalışanları ile birlikte bugün coronavirüs’ü (covid-19) için test edildi.

Hükümet sözcüsü testlerin önleyici tedbir olarak yapıldığını duyurdu.

Sözcü Kyriacos Kousios, “Herhangi bir şüpheli vaka bulunmuyor ancak başkan testi tedbir amaçlı yaptırmaya karar verdi” açıklamasında bulundu.

Coronavirüş için test edilenler arasında bulunan Kousios, “birbirimiz arasında belli bir mesafe tutuyoruz ve gün içerisinde belli aralıklarda ateşimizi ölçüyoruz” dedi.

Diğer bakanların da önümüzdeki günlerde test edilmesi beklendiği belirtildi.

Kaynak Cyprus Mail