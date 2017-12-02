Anastasiadis, Cohen ile görüştü

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in, adayı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen ile dün görüştüğü bildirildi.

Kıbrıs Rum radyosunun haberine göre görüşmede, Güney Kıbrıs-ABD ilişkileri, Kıbrıs sorunu ve enerji konuları ele alındı.