Anastasiadis, Cenevre'deki Ulusal Konseyi bilgilendirdi
Anastasiades Cenevre'de Ulusal Konsey'e başkanlık ederek Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı'yla aynı gün yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdi.
Kıbrıslı Rum lider Nicos Anastasiades dün akşam Cenevre'de Ulusal Konsey'e başkanlık ederek Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı'yla aynı gün yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdi.
Ulusal Konsey toplantısı, İsviçre hükümetinin müzakereler için Cenevre'de bulunan Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumu heyetlerine verdiği akşam yemeğinden sonra yapıldı.
Cenevre'de bulunan Ulusal Konsey üyeleri: Demokratik Seferberlik Partisi Başkanı Averof Neophytou, AKEL Genel Sekreteri Andros Kyprianou, Demokratik Parti Başkanı Nicolas Papadopoulos, Sosyalist EDEK Partisi Başkanı Marios Sizopoulos, Vatandaşlar İttifakı Başkanı George Lillikas, Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theocharous, Ekolojistler Hareketi- Vatandaşların İşbirliği Başkanı George Perdikis'le eski Cumhurbaşkanı George Vassiliou'dan oluşuyor.
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