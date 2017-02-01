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Anastasiadis: Bugünkü görüşme yaratıcı

Anastasiadis: Bugünkü görüşme yaratıcı

Anastasiadis, liderler görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, bugünkü görüşmeyi “yaratıcı” olarak niteledi.

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Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’yla bugün gerçekleştirdikleri görüşmenin yaratıcı olduğunu ve müzakerelerin bundan sonraki gidişatının ele alındığını söyledi.

Kıbrıs Rum radyosunun haberine göre Anastasiadis, liderler görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, bugünkü görüşmeyi “yaratıcı” olarak niteledi.

Bir soruya karşılık, görüşmede “dört özgürlükler” konusunun ele alınmadığını ancak Türk yetkililerin açıklamalarının hem dün Eide’yle görüşmede,  hem de bugünkü görüşmede gündeme geldiğini söyleyen  Anastasiadis, “Ne kadar az açıklama olursa müzakerelere o kadar faydası olur” ifadesini de kullandı.

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin sorulması üzerine ise Anastasiadis, “Bu durumun olumsuz bir etken olduğunu, kısa sürede aşılmasını umut ettiğini” söyledi.

 

 

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