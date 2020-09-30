Anastasiadis Brüksel'e gidiyor

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, yarın başlayacak Avrupa Konseyi toplantısına katılmak üzere bugün gün içerisinde Brüksel’e gidiyor.

Kıbrıs Rum radyosu Anastasiadis’e Sözcü Nikos Kusios’un eşlik edeceğini duyurdu.

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Anastasiadis’in AB’nin özellikle Türkiye ile dış ilişkileri, Doğu Akdeniz’deki durum, Çin’le ilişkiler, Beyaz Rusya’daki durumun da ele alınacağı iki günlük toplantı çerçevesinde, Konsey Başkanı Charles Michel ile baş başa görüşeceği de kaydedildi.