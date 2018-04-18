Anastasiadis ‘başlamak’ istiyor, ‘bitirmek’ değil

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, BRT’de yayınlanan “Gündeme Bakış ” programına konuk oldu ve son gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.

Liderlerin yemeğinin sonuçlarını değerlendiren Nami, “Benim bu yemekten beklentim yoktu, ‘bitirelim’ lafını Rum Lider Anastasiadis’in ağzından almadığımız sürece bu tür bir araya gelmelerin bir önemi yok” diye konuştu.

Bu tür girişimlerin oyalama taktiği olduğunu ifade eden Nami, BM’nin artık Rum Yönetimi üzerinde baskı oluşturarak, takvimi kabul ettirmesi gerektiğini söyledi.

Nami, “Türk tarafı olarak çözüme hazır olduğumuzu platformda gösterdik. Çözümden kaçanın Rumlar olduğu ortada. BM üzerine düşeni yapmalı, Anastasiadis üzerinde baskı oluşturmalı. Takvimi kabul ettirmeleri gerek. Müzakereler için takvimi kabul et, ciddi olunca da bizi ara derlerse bu iş olur. Biz sürekli makul olanı istiyoruz. Bu sorunun çözümsüz kalması bölge için de iyi olmaz” dedi.

Bakan Nami, güneyle normal ilişkiye girebilecek bir yapının oluşturulması gerektiğini belirterek, karşılıklı bağımlılığın oluşması gerektiğine dikkat çekti.

Nami, “Özellikle bölgemize baktığımızda iş çığırından çıkma noktasında. Kıbrıs’ta çözüm bu açıdan da önemli” diyerek dünyanın çözüm üretemediğini, uzun vadede bölgede yaşananların dünyanın kurulu düzenine de olumsuz etkileri olacağını söyledi.