Anastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis, önümüzdeki günlerde Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı’dan görüşme talep edeceğini açıkladı.

Alithia gazetesi: “Başkanlar Konseyi Toplantısı ve Girişim Başlatma” başlığı altında verdiği haberinde, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’in, önümüzdeki günlerde Akıncı’dan görüşme talep edeceğini açıkladığını yazdı.

Habere göre, Anastasidis dün “Euronews” haber kanalına yaptığı açıklamada, “niyetinin ne olduğunu görmek için önümüzdeki günlerde Akıncı’dan görüşme talebinde bulunacağını” belirtti.

“Bir tarafın güvenliği diğer taraf için tehdit teşkil etmemeli” şeklinde konuşan Anastasiadis, “Türkiye’nin garantörlük ve müdahale hakları ile bir miktar Türk askerinin kalıcı varlığı Kıbrıs Rum toplumu için kesinlikle bir tehdittir” ifadesini kullandı.

Gazete, Kıbrıs Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in de dün Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamada bulunduğunu ve önemli olanın, Kıbrıs sorununda olumlu sonuca ulaşılmasını sağlayacak bazı koşulların yaratılması olduğunu vurguladığını yazdı.

Hristodulidis, “Herkesin, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin, mevcut durumun Kıbrıs sorununun çözümü olamayacağını anlaması gerektiğini” ifade etti.

Gazete, elde ettiği bilgilere göre ise, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununu öncelikleri arasına aldığını ve bu amaç çerçevesinde ilk olarak parti başkanlarından oluşan Başkanlar Konseyi toplantısı gerçekleştirmeyi planladığını yazdı.

Anastasiadis’in Ulusal Konsey yerine Başkanlar Konseyi’ni toplamasındaki amacın enerji konularında bilgi vermek ve iç siyasette birliği yeniden sağlamak olduğu belirtildi.

Öte yandan gazete haberinin devamında Cumhurbaşkanı Akıncı’nın dünkü açıklamalarına da yer verdi.

“Akıncı Saldırgan” alt başlığını kullanan gazete, Kıbrıs Türk müzakereci Özdil Nami’nin yerine şu anda yeni bir müzakereci atamayı düşünmediğine ilişkin sözlerini de yansıttı.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Niyetleri Kontrol Etmek İstiyor – Mustafa Akıncı’yla Görüşme Talep Edecek” başlıkları altında verdi.

Anastasiadis’in söz konusu açıklaması ve Akıncı’nın sözlerini de aktaran gazete, Akıncı’ın seçimleri kazanan Anastasiadis’i telefonla aramak yerine sosyal medya üzerinde kutlama mesajı atmakla yetindiğine de dikkat çekti.

Diğer gazeteler ise Akıncı’nın açıklamalarını şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Nami Görevi İade Etti – Akıncı Sonu Olan Müzakereler İstiyor”.

Politis: “Akıncı’dan İğneli İyi Dilekler – Şimdi Müzakereci Atamıyor ve Takvimlerde Israr Ediyor”.