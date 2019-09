Anastasiadis adaya döndü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul çalışmalarına katılmak üzere New York’ta bulunan Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in, bir günlük gecikmenin ardından, bu sabah 5 sıralarında adaya döndüğü haber verildi.

Anastasiadis, Kıbrıs’a gelmek üzere Cumartesi günü New York’tan özel uçakla hareket etmiş, fakat uçakta yaşanan teknik bir arızanın ardından New York’a geri dönmüştü. Konuya ilişkin verilen bilgide uçağın kokpit camının çatladığı kaydedilmişti.

Rum haber kaynakları, Anastasiadis’e adaya dönüşünde eşi Andri Anastasiadi, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun eşlik ettiğini belirtirken, Anastasiadis’e eşlik eden heyetin geri kalanının ise adaya yarın döneceğini ekledi.

Olaylı dönüşü gündem oldu

Öte yandan Anastasiadis ve 17 kişilik heyetini New York’a taşıyan özel jetin, geri dönüş yolunda meydana gelen teknik arıza sonucu üç saat Atlantik Okyanusu üzerinde uçtuktan sonra New York’a geri dönmesi güneyde Anastasiadis’in seyahatlerine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Politis; “Başkanlık Uçuşu Konusunda Siyasi İt Dalaşları.. Başkan’ın Seyahatleri Yeniden Tartışmaya Açılıyor… Özel Jetle New York’a Gidiş 60 Bin Euro’ya Mal Oldu” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Anastasiadis’in bu uçuş macerasının AKEL’lilerin, şeffaflık ve iyi yönetim eksikliği eleştirilerine sebep olduğunu yazdı.

Habere göre, Anastasiadis ve heyetini taşıyan uçağın kokpit camında, kuş çapması sonucunda çatlak meydana geldi. New York’tan havalandıktan üç saat sonra, Atlantik Okyanusu üzerindeyken meydana gelen olay nedeniyle pilot, 4 saat sürecek İngiltere yerine New York’a dönmeyi uygun buldu ve dönüş uçuşunu, olası bir olağanüstü durumda acil iniş yapabilecek yer bulmak maksadıyla mümkün olduğunca kara üzerinde sürdürdü.

Anastasiadis ve heyetinin bu olaylı uçuşunun duyulmasının ardından muhalefet partilerinin yetkilileri sosyal medya üzerinden, özel jetin kime ait olduğunu, jeti kimin ödediğini, sorgulayarak şeffaflık ve iyi yönetim eksikliği eleştirilerinde bulundu.

Eleştiriler üzerine Kıbrıs Rum hükümeti, Boeing 737-800 tipi Suudi Arabistan şirketine ait özel jetin, daimi olarak Larnaka Havaalanı’nda konuşlu bulunduğu, bu uçağın da ihaleye çıkılarak kiralandığını açıkladı.

Anastasiadis’in bu uçuşu için, resmî yurtdışı seyahatleri konusunda işbirliği yapılan 3-4 şirket arasında yarışma usulü ihale gerçekleştirildiği, ihaleyi Suudi Arabistan şirketinin kazandığı ve bu uçuş için yapılan 60 bin Euro’luk kira sözleşmesinde, bir arıza çıkması halinde şirketin, ilgili uçuşun başka bir özel jetle gerçekleştirilmesi yükümlülüğü bulunduğu kaydedildi.

Alithia haberi; “Başkan Anastasiadis ve Heyetinin Havadaki Küçük Macerası… Sonunda İyi, Her Şey Yolunda” ve “Başkan’ın New York’tan Engelli Dönüşü” başlıklarıyla aktardı.