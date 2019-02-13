Anastasiadis: 4 Temmuz tutanakları kayboldu

Kıbrıslı Rum lider Nicos Anastasiades, Crans-Montana’da 2017 yazında masaya koyduğu önerilerin müzakerelerin sonlandığı andan itibaren artık geçerli olmadığını söyledi.

Anastasiades, ‘Politis’ gazetesinin yayın hayatına başlamasının 20’inci yıldönümü dolayısıyla dün akşam düzenlenen etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Crans-Montana’da masaya koyduğu önerilerin geçerli olup olmadığı ya da geri alınıp alınmadığı sorusunu yanıtlayan Nicos Anastasiades, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin diyaloğu sonlandırdığı gece ve daha önce yazılı olarak da belirttiğim gibi öneriler bir anlaşma sağlamamıştır” şeklinde konuştu.

Kıbrıslı Rum lider, “O gece ben açıkça diyalog sonlanır sonlanmaz önerilerin artık geçersiz olduğunu söyledim” dedi.

Bir gazetecinin Kıbrıs Türk tarafının hiçbir öneri sunmadığı yorumuna karşılık Anastasiades, “Hayır, askerlerin kalması ve müdahale haklarının devamına ilişkin iki paragraftan başka hiçbir şey sunulmadı” yanıtını Verdi.

Crans-Montana konferansı ve BM Genel Sekreteri’nin çerçevesi, 30 Haziran’da sunulan mı 4 Temmuz’da sunulan mı? olduğuna ilişkin bir başka soruyu yanıtlayan Nicos Anastasiades, 30 Haziran’daki gayrı resmi belgenin maalesef Genel Sekreterin müzakereler devam etmelidir dediği çerçevedeki tanımında yansıtılmadığını kaydetti.

Anastasiades, hem Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Andreas Mavroyiannis ile e-posta, Kıbrıs Türk tarafının da BM Genel Sekreteri’nin (eski) Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin sunduğu belgeyi protesto ettiklerinin ne gerçeği yansıttığını ne de Genel Sekreterin kesin görüşlerini ilettiğini ifade etti.

Bunun sonucunda ve sonraki günlerde, 4 Temmuz’da tüm Kıbrıslıların bir araya geldiği bir toplantıda Eide’nin Genel Sekreterin kendisinden tarafları bir telefon görüşmesiyle toplamasını istediğini söylediğini anlatan Anastasiades, “Dolayısıyla 4 Temmuz için bir belge olmadığını ancak Eide’nin bize verdiği gayrı resmi belgede yer alan bir anlam karmaşası veya ihmal olduğunu belirtti.

Bir gazetecinin ‘tutanak tutulmadı’ yorumuna açıklık getiren Kıbrıslı Rum lider Anastasiades, “Kesinlikle tutanak tutuldu, bir şekilde, iki taraf da not alıyordu” dedi.

Bu tutanakları açıklayıp açıklamayacağı sorusuna olumsuz yanıt veren Nicos Anastasiades, bazı kişilerin sadece eleştiri yapmasından, çok fazla düşünmemesinden üzüntü duyduğunu ifade etti.

Kıbrıslı Rum lider, “Ve üzüntüyle söylemeliyim ki, maalesef, tüm o günler boyunca, sabah, öğleden sonra ve gece, müzakereler devam ederken tutanaklar bulunabilirdi, sadece 4 Temmuz sabahı olan tutanaklar kayboldu” şeklinde konuştu.

Nicos Anastasiades, bir başka soruya yanıtında, ‘tutanakların olduğunu, belirli kişiler tarafından tutanak tutulduğunu vurguladı ve daha sonra BM Genel Sekreteri’nin Özel Görevlisi Jane Holl Lute’nin tutanakları bulma çabalarının başarıyla sonuçlanmasını umduğunu kaydetti.