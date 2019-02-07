"Anastasiadis, 3 boyutlu belge önerecek"

Kıbrıs Haber Ajansı, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades, Kıbrıs Türk lider Mustafa Akıncı ile yapacağı görüşme sırasında, her iki tarafın Kıbrıs sorunundaki müşterek uzlaştıkları konuları, yakınlaşmaları ve kalan farklılıkları içeren üç boyutlu bir belgenin hazırlanması önerisini tekrarlayacağını yazdı.

Ajansa konuşan hükümet kaynakları, “yakınlaşmaları not ederek bir belge hazırlanmalı ve oturup sistemli bir şekilde tartışılmalı” açıklamasında bulundu.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın aynı kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, iki Kıbrıslı lider arasında yapılacak görüşme, Anastasiades ve Akıncı’nın tüm konular üzerinde özgürce tartışabilecekleri “gayri resmi bir görüşme” olacak.

Bu arada, Anastasiades’in Türk tarafından Guterres çerçevesinin altı parametresi üzerindeki görüşlerini “anlaşmaya tabi bir metinde” yazılı bir şekilde sunmasını talep etmesi de bekleniyor.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın aynı kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, iki lider arasında bir görüşmenin gerçekleşmesi inisiyatifinin, Anastasiades’e ait olduğu; Akıncı’ya telefon edip bir tarih belirlemesini istediği belirtildi.

Görüşme hakkında, BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi Bayan Elizabeth Spehar’ın bilgisi olduğu; Anastasiades’in onunla konuştuğu da KHA ulaşan bilgiler arasında.

Aynı kaynaklar son olarak, “BM dışında bir şey yapmak niyetimiz yok, iki lider arasındaki görüşme, BM ve Bayan Spehar ile işbirliği içinde yapılacak. Büyük bir ihtimalle görüşme BM kontrolü altındaki eski Lefkoşa havaalanı bölgesinde bulunan Bayan Spehar’ın konutunda yer alacak” ifadesine yer verdiler.