Anastasiades: “Herkes ile işbirliği yapmaya hazırım”

Nikos Anastasiades, geniş kabul gören bir hükümet ve herkesle işbirliğinde bulunmaya hazır olduğunu ifade ederek kendisinin Cumhurbaşkanlığı görevi için son kez aday olduğunu belirtti.

Anastasiades, seçim sonuçları "son beş yılda birlikte çizdiğimiz yola devam etmek için güçlü bir talimat veriyor” dedi ve “bugünkü baş oyuncular Kıbrıslı vatandaşlardır” diye vurguladı.

4 Şubat tarihinde yapılacak seçimi “kritik” olarak niteleyen Anastasiades, halkın kararının ülkenin geleceğini belirleyeceğini söyledi.

“Deneme zamanı değil” diyen Nikos Anastasiades, “Avrupa Birliği’nin sert çekirdeğe katılmaya yol açan ve tüm komşu ülkelerimizle ilişkilerimizi güçlenen önemli enerji planlarımıza aynı ihtiyatlı ve sorumlu politikayla devam edeceğiz” dedi.

Anastasiades, Kıbrıs’ın son beş yılda ekonomik krizle karşı karşıya kaldığını ifade ederek “ülkemizi kurtulmayı başardık ve yeni bir dönem için temelleri attık” dedi.

Gelecek pazar günü “istikrarlı büyüme, gençler için fırsatlar yaratılması amacıyla ve devletimizin reform ve modernizasyona devam etmek için karar vereceğiz” şeklinde konuşan Anastasiades, yatırımları teşvik etme amacıyla devlet ile özel sektör arasındaki işbirliğine devam edileceğini söyledi.

Merkez partilerle işbirliğinde bulunup bulunmayacağıyla ilgili bir soruya Anastasiades, Nikolas Papadopoulos ve Yorgos Lilikas ile telefonda konuştuğunu ve onları tebrik ettiğini söyledi.

Anastasiades, işbirliği sağlanması için yollar bulunması gerektiği görüşünü ifade ederek “devleti çağdaşlaştırmak için parlamento ile işbirliği olmasını arzu ediyoruz ve aynı zamanda karşı karşıya bulunduğumuz sorunlara çözümler bulmak için parlamentodaki partilerle işbirliği sağlanması önemlidir” dedi.

Malas: “Halk konuştu”



Kıbrıs'ın güneyindeki Başkanlık seçiminin ikinci turuna kalan Stavros Malas, “halk konuştu” dedi ve seçmenlerin önemli bir oranının gerçek, yaratıcı ve ümit verici bir değişiklik arzu ettiğini söyledi.

Seçimlerin nihai sonuçlarının açıklanmasından sonra açıklamada bulunan Malas, “güç ve toplumsal çoğunluğun iradesiyle dünü geçmişe bırakıyoruz, yeni bir sayfadayız ve geleceğe iyimserlikle bakıyoruz” dedi.

“İkinci tur yolunda ulusal birlik sağlanması için temelleri koyuyoruz ve samimiyet, ciddi bir şekilde vatanımızın yeniden birleşmesi ve Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla yaratılan potansiyelleri değerlendireceğiz” diyen Malas, seçim sırasında gösterilen olgunluk ve kendisine oy verenlere teşekkür etti.

Malas, ayrıca, diğer adayları da verdikleri mücadele için tebrik etti.

İkinci tura değinen Malas, kendisinin yarından itibaren temaslarda bulunacağını ve yarın (bugün) atılacak adımları belirleyeceğini, programının belli olmadığını ifade ederek “şu an aileme zaman ayırmak istiyorum” dedi ve ailesine teşekkür etti.

Seçimde alınan oy oranları konusunda Malas, “vatandaşlar konuştu. Sonuçlar kendi mesajını veriyor. Hepimiz söz konusu sonuçları değerlendireceğiz” dedi.

Kıbrıslı Türklere bir mesaj vermek isteyen Malas, Kıbrıslı Türklerin seçimleri merakla takip ettiklerini söyledi ve “nihai sonuç değil ancak ülkemiz özgüven ve kararlı adımlarla birleşme yoluna devam edebilir” dedi.

Adanın yeniden birleşmesi için yalnız siyasi irade gerekmediğini aynı zamanda, sosyal uyum da gerektiğini ifade eden Malas, Kıbrıslı Türkleri geçen günlerde zor koşullarda işgale karşı protesto gösterisi yaptıkları, açık ve net mesajlar verdikleri için tebrik etti.

Papadopoulos: “Hayal kırıklığına rağmen mücadelemize devam ediyoruz”



Nikolas Papadopoulos, “duyduğumuz hayal kırıklığı ve acıya rağmen mücadelemize devam ediyoruz” diyerek merkez partilerin “üçüncü kutup” rolü üstlenebileceğini söyledi. Papadopoulos, seçimlerin sonuçları açıklandıktan sonra basına açıklamada bulunarak, ikinci tura kalan Nikos Anastasiades ve Stavros Malas ile telefonda konuştuğunu ve tebriklerini ilettiğini belirtti.

“Sonuçlardan uğradığım hayal kırıklığına rağmen halkımızın demokratik kararına saygı duyurum ve merkez partileri arasında işbirliği sağlanmasına yardımcı olduğum için gurur duyuyorum” şeklinde konuşan Papadopoulos, Marinos Sizopoulos, Yorgos Perdikis ve Eleni Theoharous’a gösterdikleri destek için teşekkürlerini iletti.

Papadopoulos, mücadelesine devam edeceğini söyledi ve “yarın yeni bir gündür” dedi.

Lilikas seçim sonuçlarından üzüntüsünü ifade etti



Yorgos Lilikas, 28 Ocak tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerindeki nihai sonuçlardan üzüntüsünü ifade etti.

4 Şubat tarihinde yapılacak ikinci tur için kararın Vatandaşlar İttifakı organları tarafından alınacağını ifade eden Lilikas, “Maalesef sesimiz duyulmadı. Sonuçlar hayal kırıklığı yaratan sonuçlardır. Yanlışlıklar ve zayıf noktaları samimiyetle değerlendireceğiz” dedi.

Vatandaşlar İttifakının zor bir mücadele verdiğini söyleyen Yorgos Lilikas, “zor koşullarda mücadele ettik” dedi.

Lilikas, Vatandaşlar İttifakı’nın görevini yerine getirdiğini ve insanlara hem Kıbrıs sorunu hem de ekonomik konularda alternatif bir seçenek ve politika sunduğunu söyledi.

“Bizim için gelecek gün var. Buradayız ve çalışmalarımıza devam edeceğiz” diyen Lilikas, kendine oy verenlere, gönüllere, Vatandaşlar İttifakı’nın üyelerine teşekkürlerini iletti.

İkinci tur ile ilgili bir soruya yanıt veren Lilikas, ikinci tura kalan iki aday ile her hangi bir görüşme planlanmadığını, Pazartesi günü partinin sekretaryasının toplanacağını ve gelecek günlerde partinin yüksek meclisinin bir araya geleceğini ifade ederek “toplu ve demokratik bir şekilde kararlarımızı vereceğiz” dedi.

ELAM lideri Kıbrıs Helenizminin birlik içinde devam etmesi çağrısında bulundu



ELAM Başkanı Hristos Hristou, Kıbrıs Helenizminin karşı karşıya olduğu sorunlara karşı birlik içinde kalması çağrısında bulunarak bugün büyük bir zafer başarıldığını belirterek kendisine oy verenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna değinen Hristou, iki aday; Nikos Anastasiades ve Stavros Malas’a birer anket göndereceğini ve partinin nihai ve resmi kararını ELAM organlarının alacağını söyledi.

Hristou, “eski partilere karşı mücadele verdik ve önemli bir oran kazanmayı başardık” dedi ve vatanımızın sorunları hala masadadır diyerek ELAM'ın insanların günlük hayatta karşı karşıya kaldıkları sorunların çözümlenmesi için çalışacağını söyledi.

ELAM ve kendisine oy veren ve güven gösteren seçmenlere teşekkürlerini ileten Hristou, ikinci tur için kararın gelecek günlerde alınacağını belirtti.