Anastasiades: Görüşmeye kararlılıkla, tutarlı ve somut önerilerle katılıyorum

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile bir araya gelmeden önce “kararlılıkla, tutarlı ve somut önerilerle gidiyorum” dedi.

Görüşmeye gitmeden önce basına açıklamada bulunan Anastasiades, görüşmeye kararlılıkla tutarlı ve somut önerilerle katıldığını ifade ederek “büyük beklentilerin olduğunu söylemeyeceğim ve bunun bizim arzu etmediğimizden kaynaklanmıyor” ve bazı açıklamalarda Türkiye’nin özlü bir diyaloğun başlaması tarihi konusundaki niyeti ifade ediliyor dedi.

Kıbrıslı Rum lider devamla, Kıbrıs sorunundaki diyaloğun yeniden başlaması amacıyla yolun hazırlanması için yer alan bazı olaylarının çözümlenmesi gerektiğine işaret ederek Stovilia’da veya Denya bölgesindeki sonunlar ya da Münhasır Ekonomik Bölgesindeki ihlallerine atıfta bulundu.

Âdem – i Merkeziyetçi federasyon konusunda bir öneri olup olmadığıyla ilgili başka bir soruya Anastasiades, olumlu yanıt verdi ve Kıbrıs Rum tarafının işlevsel bir devletin oluşturulmasını hedeflendiğini söyledi.

Nikos Anastasiades, şahsen kendisinin salt devletin işleyişiyle ilgili konulara odaklanmadığını aynı zamanda devletin güvenliği konusuna da önem verdiğini belirterek “tüm konular bir birine bağlıdır” dedi.

Akıncı ile yeni görüşme kanalını açık tutacağıyla ilgili bir soruya Anastasiades, kendisinin Crans-Montana’nın hemen ardından müzakerelerinin durdurduğu noktadan devam edilmesi görüşünü açıkladığını ve bunun Kıbrıs Rum tarafının görüşü olduğunu ifade etti.

Anastasiades, “gazeteciler ve fotoğrafçıların katılmamasını isteyen taraf biz değiliz” dedi.