Anafartalar İnisiyatifi: Eğitimden Yana Tarafız

Anafartalar Lisesi'nin taşınmasına karşı oluşturulan Anafartalar İnisiyatifi bu sabah basın toplantısı düzenledi. İnisiyatif, okulun Karakum'a taşınmasının Anafartalar Lisesi’nin bugün yaşadığı sorunları çözmeyeceği gibi yeni sorunların ortaya çıkmasına da neden olacağına dikkat çekti. Anafartalar İnisiyatifi, yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve okuldan mezun olanlarla birlikte 31 Ocak 2017 Salı günü saat 10:30’da Anafartalar Lisesi’nde buluşup Girne caddelerine yayılacak eylem süreci başlatılacağını duyurdu.

Açıklamın tam metni şöyle:

Eğitimden Yana Tarafız

Son yıllarda Girne’de yaşanan çarpık kentleşme, Girne’deki okulların sorunlarının da temelini oluşturmaktadır. Anafartalar Lisesi de bu sorunların eşiğindeki okullardan birisi olmasına karşın hem Girne’nin hem de Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi’nin en önemli kültürlerinden birisi olmuştur.

Anafartalar lisesi, Girne’nin tek klasik lisesidir. Lise ve ortaokul olarak hizmet vermektedir. Konum olarak 23 Nisan İlkokulu karşısında olmasına ragmen, bu okuldan mezun olan öğrencilern değil, Hasan Cafer İlkokulu ve Çatalköy İlkokulu’ndan mezun olan öğrencilerin kayıt yaptırdığı bir okuldur.

Öte yandan Anafartalar Lisesi, Kuzey Kıbrıs’ta şehir merkezlerinde lise ve ortaokulu beraber olan tek lise durumundadır. Eğitim bilimi ilkeleri, 11 ve 18 yaşındaki öğrenciler aynı okul içerisinde eğitim görmemeleri gerektiğini söylemektedir. Yıllar önce inşaatına başlanan karakum bölgesindeki ortaokul bu ilkelerden yola çıkılarak planlanmıştır.

Anafartalar lisesi öğrencilerinin büyük bir kısmı (%70) okula yürüyerek gelmektedir. Karakuma taşınması planlanan okul için okula yürüyerek gelen yaklaşık 500 öğrencinin devlet tarafından taşınacağı ve bunun devlet kasasına yükünü hesaplamak çok da zor olmasa gerek... Dahası Anafartalar Lisesi’ni taşıyarak, binasını ilkokul olarak kullanmak anlamlı bir öneri değildir. Şöyle ki;

Anafartalar Lisesi’nin tüm alt yapısı “lise” kademesindeki öğrencilere yöneliktir. AB projeleri ile yapılmış, Fizik, Kimya, Biyoloji laboratuvarları, 3 adet yabancı dil laboratuvarı, fitnes odası, çok amaçlı salonu, spor salonu, amfi ve dersliklerin tamamı lise öğrencilerine yönelik olarak tasarlanmıştır.

AB projeleri ile yapılmış, Fizik, Kimya, Biyoloji laboratuvarları, 3 adet yabancı dil laboratuvarı, fitnes odası, çok amaçlı salonu, spor salonu, amfi ve dersliklerin tamamı lise öğrencilerine yönelik olarak tasarlanmıştır. Fiziki yapısı ilkokul olmaya elverişli olmamasından dolayı bu binanın ilkokul olması büyük oranda tadilat ihtiyacı gerektirecektir. Bu tadilata yapılacak harcama ile Girne’ye yeni bir ilkokul kazandırmak mümkündür.

Anafartalar Lisesi yerleşkesi içinde açılan Girne Turizm Lisesi’nin kültür dersleri Anafartalar lisesi öğretmenleri tarafından verilmektedir.

tarafından verilmektedir. Okulun taşınması düşünülen yeni yeri Girne’nin doğusunda, kent içi trafiğin en sıkıntılı olduğu bölgede yer alıyor. Sadece bu unsur bile yeni sorunlar, yeni sıkıntılar yaratmaya yetecektir.

Sadece bu unsur bile yeni sorunlar, yeni sıkıntılar yaratmaya yetecektir. Önceden planlandığı gibi Karakum bölgesinde inşaatı devam eden binanın, bir ortaokul olarak yapılandırılması ve Girne’nin batısında yer alan Oğuz Veli Ortaokulu’ndan sonra Girne’nin doğusunda yapılanmış ikinci ortaokul olarak eğitim sistemine kazandırılması hem öğrencilerin pedagojik gelişmlerini destekleyecek hem de kent içi ulaşımın rahatlaması adına önemli bir adım atılmasını sağlayacaktır.

Bütün bunların yanı sıra önemle vurgulamak istediğimiz bir husus daha vardır: Taşınılması öngörülen Karakum bölgesindeki inşaat alanın yüzölüçümü, Anafartalar Lisesi yerleşkesinin bugünkü aktif kullanım alanı yüzölüçümünden çok daha küçüktür. Bu durum, top yekün olarak Anafarlar Lisesi’nin taşınmasını zaten imkansız kılmaktadır.

Ne varki bütün bu olguları görmezden gelinerek Anafartalar Lisesi’nin taşınması gündemde tutulmaya çalışılıyor. Okulun taşınması Anafartalar Lisesi’nin bugün yaşadığı sorunları çözmeyeceği gibi yeni sorunların ortaya çıkmasına da neden olacaktır. Çözüm taşınmakla değil, akılcı ve rasyonel önerileri kararlılıkla hayata geçirmekle mümkündür.

Kısacası inşaatı devam eden okul, bir ortaokul olarak yapılandırılmalı ve Girne’nin batısında yer alan Oğuz Veli Ortaokulu’ndan sonra Girne’nin doğusunda yapılanmış ikinci ortaokul olarak eğitim sistemine kazandırılmalıdır. Anafartalar Lisesi’nin orta kısmını yeni kayıtlara kapatıp, sadece lise olarak eğitim sisteminde yer almasını sağlamak okulun yaşadığı sorunların çözümü adına önemli bir adım atılmış olacaktır.

Bu nedenle çözüm; Anafartalar Lisesi’ni taşımak değil, Girne’ye yeni bir okul kazandırmak olmalıdır. Bu çözümün anahtarı da Anafartalar Lisesi’nin orta kısmı ile lise kısmının ayrılmasında yatmaktadır.

Anafartalar Lisesi mezunlar, yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler olarak bu çözümü desteklemek adına 31 Ocak 2017 Salı günü saat 10:30’da Anafartalar Lisesi’nde buluşup Girne caddelerine yayılacak eylem sürecimizi başlattığımızı ilan ediyoruz. Yaşamının bir kesitinde Anafartalar Lisesi ile yolu kesişmiş herkesi, Anafartalar Lisesi’nin kültürüyle bezenmiş Girne kentinin tüm bireylerini eylemimize davet ediyoruz.

Bizler rasyonel, tutarlı ve sorunları ortadan kaldıracak çözümlerden yanayız. Bizler eğitimden yana tarafız...