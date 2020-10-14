Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne kayıtlar 16 Ekim’de sona eriyor
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sınavsız İkinci Üniversite kayıtları ve Güz dönemi kayıt yenileme işlemlerinin 16 Ekim tarihinde sona ereceğini duyurdu.
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sınavsız İkinci Üniversite kayıtları ve Güz dönemi kayıt yenileme işlemlerinin 16 Ekim tarihinde sona ereceğini duyurdu.
Anadolu Üniversitesi Lefkoşa Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, yeni kayıt işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt otomasyonundan, kayıt yenileme işlemleri ise aof.anadolu.edu.tr adresinden Ders Ekle / Sil Otomasyonundan yapılabilecek.
Bilgi için 227 87 86 numaralı telefon aranabilir.
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