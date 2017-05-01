"Anadolu Ateşi" Mağusa'da yandı

Türkiye'nin sevilen dans grubu Anadolu Ateşi, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde sahne aldı.

Anadolu'nun renklerini ilmik ilmik, motif motif işleyerek sahneye taşıyan Anadolu Ateşi, görsel şölenini Kıbrıs halkıyla buluşturdu.

Programın sonunda Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Necdet OSAM yaptığı

konuşmada Anadolu Ateşinin burada olmasından çok memnun olduklarını dile getirdi, “ iyi ki varsınız iyi ki bu grubu kurdunuz” dedi daha sonra grubun plaketini takdim etti.

Gösteriyi izleyenler arasında Meclis Başkanı Dr.Siber Siber, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Mağusa kaymakamı Dürdane Acı de vardı.