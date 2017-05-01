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"Anadolu Ateşi" Mağusa'da yandı

"Anadolu Ateşi" Mağusa'da yandı

Türkiye'nin sevilen dans grubu Anadolu Ateşi, Doğu Akdeniz Üniversitesi'ndeydi.

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Türkiye'nin sevilen dans grubu Anadolu Ateşi, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde sahne aldı.

Anadolu'nun renklerini ilmik ilmik, motif motif işleyerek sahneye taşıyan Anadolu Ateşi, görsel şölenini Kıbrıs halkıyla buluşturdu.

Programın sonunda Doğu Akdeniz Üniversitesi  Rektörü Prof.Dr.Necdet OSAM yaptığı

konuşmada  Anadolu Ateşinin   burada olmasından çok memnun olduklarını  dile getirdi,  “ iyi ki  varsınız  iyi ki bu grubu kurdunuz” dedi daha sonra grubun plaketini takdim etti.

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Gösteriyi  izleyenler arasında Meclis Başkanı  Dr.Siber Siber, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Mağusa kaymakamı Dürdane Acı de vardı.

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