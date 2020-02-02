Ana yola çıkış istiyorlar

Lefkoşa-Girne Anayolu’ndan siteye kolayca ulaşım imkânı olmasına rağmen Dikmen içerisinden evlerine gidip gelmek zorunda bırakılmalarına isyan eden site sakinleri, çözüm istedi.

ALTI KİŞİ TUTUKLANDI… Lefkoşa- Girne Anayolu’nu kapatan site sakinleri ile polis arasında arbede çıktı, 6 kişi yaka paça polis karakoluna ardından Girne Polis Müdürlüğü’ne götürüldü…

Tutuklananların serbest bırakılmaması halinde sabaha kadar anayol içinde duracaklarını ifade eden site sakinleri, “Verilen sözler ne oldu”, “Bizim de yol hakkımız var, “Hapishane hayatı yaşamak istemiyoruz”, “Sabrımız taştı” sloganları attı. Eylem, gözaltına alınan 6 kişinin serbest bırakılmasıyla sonlandırıldı.

Devrim DEMİR

Lefkoşa- Girne Anayolu üzerindeki Lavinium Sitesi sakinleri, yıllardır evlerine giriş ve çıkışlarda yaşadıkları sorunlarına çare üretilmediği gerekçesiyle dün Lefkoşa-Girne Anayolu’nda eylem yaptı.

Lefkoşa-Girne Anayolu’ndan siteye kolayca ulaşım imkânı olmasına rağmen Dikmen içerisinden evlerine gidip gelmek zorunda bırakılmalarına isyan eden site sakinleri, yetkililerden çözüm istedi.

Lefkoşa- Girne Anayolu’nu kapatan site sakinleri ile polis arasında arbede çıktı, 6 kişi yaka paça polis karakoluna ardından Girne Polis Müdürlüğü’ne götürüldü…

Tutuklananların serbest bırakılmaması halinde sabaha kadar anayol içinde duracaklarını ifade eden site sakinleri, “Verilen sözler ne oldu”, “Bizim de yol hakkımız var, “Hapishane hayatı yaşamak istemiyoruz”, “Sabrımız taştı” sloganları attı. Eylem, gözaltına alınan 6 kişinin serbest bırakılmasıyla sonlandırıldı.

“Yol yoksa, oy da yok”

Seslerini kimseye duyurmadıklarını ifade eden site sakinleri, öfkelerini yazdıkları pankartlarla dile getirdi.

Seçim zamanı sitelerinin yolunun fark edildiğini öne süren site sakinleri, “Yol yoksa oy da yok” diyerek tepki gösterdi.

Polis, eylemin yapıldığı anayolda tedbir alırken, eylem boyunca trafik polis kontrolünde tek şeritten verildi.

Saat 14.00 sıralarında eyleme başlayan site sakinleri yazılı açıklama yaparak 15.30’a kadar yetkililere süre tanıdı.

Açıklama yapılmaması halinde yolu kapatacaklarını duyuran site sakinleri, çocukları ile birlikte anayola oturarak trafik akışını durdurdu.

Lavinium Site sakinlerinin eylemine Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de destek verdi.

Polisle tartıştılar, yaka paça karakola götürüldüler…

Beklenen açıklamanın gelmemesi üzerine site sakinleri anayol içine oturarak trafiği durdurdu. Site sakinlerinin anayoldan kalkmasını isteyen polisle vatandaş arasında tartışma yaşandı.

Polisin uyarılarına rağmen, trafik akışına izin vermeyen site sakinleri ile polis arasında arbede yaşandı, 6 kişi yaka paça polis aracına bindirilerek önce Boğaz Karakolu ardından Girne Polis Müdürlüğü’ne sevk edildi.

Polis dağıtmak istedi, site sakinleri diretti…

6 kişinin gözaltına alınmasının ardından yolu açmak istemeyen site sakinleri ve görevli polisler arasında gerginlik yaşandı.

Tutuklananların serbest bırakılmaması halinde sabaha kadar anayol içinde duracaklarını ifade eden site sakinleri, “Verilen sözler ne oldu”, “Bizim de yol hakkımız var, “Hapishane hayatı yaşamak istemiyoruz”, “Sabrımız taştı” sloganları attı.

Töre’ye tepki…

Cumhuriyet Meclis Başkanı Yardımcısı Zorlu Töre de eylemin yapıldığı yere geldi. Site sakinleri, Töre’ye tepki göstererek “yaptığınızı temizleyin, burada verilecek oy yok. Bugün burada cenaze yok” sözlerini ile tepki gösterdi. Site sakinlerine destek vermek için geldiğini ifade eden Töre “bu yanlış düzeltilmeli” dedi.

Girne Polis Müdürü Erkıvanç eylem noktasına geldi…

Girne Polis Müdürü Sıtkı Erkıvanç da eylemin yapıldığı noktadaydı. Erkıvanç, site sakinlerini dinledi, olay yerindeki görevli polislerden bilgi edindi. Tutuklanan 6 kişinin serbest kalmaması halinde eylemlerini bitirmeyeceklerini ifade eden site sakinleri Erkıvanç ile konuştu.

Tutuklanan 6 kişi saat 16.00 sıralarında serbest bırakılarak yeniden polis eşliğinde eylem noktasına getirildi.

Site sakinlerinin eylemi, saat 16.30 sıralarında sona erdi.





Site sakinleri isyan etti…

“Medeniyet istiyoruz”

Ayşe Hızlıer:“8 yıldır bu sitenin sakiniyim. Geldiğim günden bu yana proje hazır bu yol yapılacak bu telkinlerde bulunuldu. Buraya gelen giden siyasetçinin haddi hesabı yok. Kimler geldi kimler geçti. Gelen giden çok, vaatler bomboş istediğimiz tek şey medeniyet. Yollu tellemek ne demek herkes işine gücüne nasıl gidecek herkesin arabası yok… Siteye gidilen yolun zaten can güvenliği açısından hiçbir önlemi yok. Hiçbir şey yok ışıklandırma yok, viraj dolu ve arabalar tek şerit kaçıncı yüzyıldır hala yollara düşüyoruz.”

Engin Yücelen: “2010 yılından bu yana bu sitedeyim bıktık usandık. Paraları yokmuş o zaman bu koltukta oturmasınlar bize doğruyu söylesinler biz para bulup bu yolu yapalım.”

Kadir Çelik: “Ben yeni taşındım bir aydır buradayım ama buranın çok uzun bir geçmişi var. Tek şerit bir yol arabalar her gün kaza tehlikesi yaşıyor. Işıklandırma adına hiçbir şey yok. Hayat zindan oldu bize.”

Murat Bozbıyık: “ 8 yıldır buradayım yetkilerle birçok kez görüştük hepsi olumlu cevap verdi ancak iş yapmadılar. Sorunu çözmek yerine sorunlara sorun kattılar bu yol kullanılacak bir yol değil. 2 bin 400 insan yaşıyor burada kimse bizimle ilgilenmiyor sadece seçim zamanı uğruyorlar oylarımızı veriyoruz ancak karşılık görmedik tapumuz bile yok sözleşmelerle buradayız insan gibi yaşamak istiyoruz. Vatandaş olduğumuz hatırlansın.”





Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi:

‘Çekilen bu tel, mandıra kültürü ürünü’

Lavinium Site Sakinlerinin eylemine Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de destek verdi. YENİDÜZEN’e konuşan Çelebi, 12 yıldır 800 hanenin bulunduğu bölgede birçok insanın yaşam sürdüğünü söyledi.

Çelebi, buradaki insanların yaşadığı yol sıkıntısı nedeniyle isyan noktasına geldiklerini ifade ederek,”Bu kötü yaşam koşullarını insanlara dayatmanın bir anlamı yok. Ulaştırma bakanı ve hükümet acil çözüm üretmeli. 12 yılda bu yolda 4 veya 5 insan canından oldu bana göre acil bir çözüm üretilmeli. Belediyeyi öne sürenlere çağrımızdır, katkı koymaya biz hazırız. D

devletin başlatacağı her projeye katkı koymaya hazırız. Biz omuzlarda taşınacak yöneticiler isteriz. Halk yollarda… Buraya çekilen tel, onların mandıra kültürü ile yaşadıklarını anlatır. Biz bunu kaldıramıyoruz.” şeklinde konuştu.





