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Ana transfer döneminde 113 transfer

Ana transfer döneminde 113 transfer

Ana transfer döneminde 113 futbolcu kulüp değiştirdi, serbest transfer hakkını kullandı veya yeni lisans çıkardı

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bonservisli Transfer Dönemi’nin sona ermesinin ardından Bonservisli Transfer / Serbest Transfer listesi yayınlandı. Yayınlanan listeye göre 2018-2019 sezonunda kulüp değiştiren futbolcular duyuruldu. Listeye göre 84 futbolcu transfer, 11 futbolcu serbest transfer, 8 futbolcu da yeni transfer ile kulüp değiştirdi. KTFF’den yapılan açıklamaya göre transferler şu şekilde:

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