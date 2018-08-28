Ana transfer döneminde 113 transfer

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bonservisli Transfer Dönemi’nin sona ermesinin ardından Bonservisli Transfer / Serbest Transfer listesi yayınlandı. Yayınlanan listeye göre 2018-2019 sezonunda kulüp değiştiren futbolcular duyuruldu. Listeye göre 84 futbolcu transfer, 11 futbolcu serbest transfer, 8 futbolcu da yeni transfer ile kulüp değiştirdi. KTFF’den yapılan açıklamaya göre transferler şu şekilde: